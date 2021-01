Das Kreuz am Straßenrand: Schönstedter Familie ringt mit der Trauer

Philipp Bursian (links) und Bettina Voigt. Vor gut zwölf Jahren kam Bettina Voigts Sohn Sebastian bei einem Verkehrsunfall in Schönstedt ums Leben. Philipp Bursian half ihr, die Trauer zu verarbeiten. Er befasst sich seit Jahren mit Gedenkkreuzen an Straßenrändern.

Seit einem Jahr erinnert ein Kreuz an der Bundesstraße in Schönstedt an Sebastian Voigt. Die Familie hat das Kreuz an der Stelle aufgestellt, wo ihr einziges Kind am 3. Juni 2008 verunglückt ist und sein Leben verlor.