Das Mühlhäuser Stadion ist wieder nutzbar

Das Stadion an der Aue und der Sportplatz in der Sachsensiedlung können seit dieser Woche wieder genutzt werden, sodass dort Vereinstraining wieder möglich ist. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die ein Hygienekonzept erarbeitet hat, das den Vereinen an die Hand gegeben wird.

Die Vereine erarbeiten daraufhin eigene Infektionsschutzkonzepte, zugeschnitten auf die jeweilige Sportart. Grundlegend ist, dass der Sport kontaktfrei stattfindet und die gültigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden. Duschen und Umkleiden sowie andere Gemeinschaftsräume dürfen vorläufig nicht genutzt werden.