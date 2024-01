Das war 2023: Eine ganz persönliche Rückschau im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Blick in den Kalender hilft, Erinnerungen wieder aufleben zu lassen – an Gelungenes, aber auch an manches, das nicht so gut gelaufen ist 2023.

Pfarrer rät Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis zum Blick in den Kalender. Das ist der Grund dafür.

Das Jahr 2023 geht zu Ende. Jahresrückblicke füllen unsere Medien: Russland setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter fort. Die Hamas provozierte eine Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. An vielen Orten der Welt leiden Menschen unter Gewalt und Terror, die Flüchtlingsströme reißen nicht ab ...

Vieles, was uns auch im kommenden Jahr weiter beschäftigen wird. Für manch einen von uns ist vielleicht der Kalender eine wichtige Hilfe, um persönlich eine Rückschau zu halten. Ich jedenfalls blättere am Jahresende gern in meinem Kalenderbuch, mit vielen Terminen und sonstigen Eintragungen.

Erinnerung an Lebensgeschichten und Schicksale

Wenn ich in meinem Kalender 2023 die Seiten durchblättere, werde ich an so vieles erinnert, was ich in diesem Jahr alles so erlebt und erfahren habe. Menschen kommen mir in den Sinn, Lebensgeschichten und Schicksale, schöne und schwierige Momente. Ich denke an viele Gespräche, die ich im Laufe des Jahres geführt habe, an so manche Konferenzen, Zusammenkünfte und Vorträge.

Günter Christoph Haase ist Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella. Foto: Fabian Klaus / Archiv

Meine Pilgererfahrungen in Frankreich und Italien oder andere schöne Erfahrungen tauchen in meiner Erinnerung auf, aber auch manches, was nicht so gut gelaufen ist.

Am Ende des Jahres taucht dann in diesem Zusammenhang auch die Frage auf: Was mache ich mit all dem, was passiert ist? Was mache ich mit diesem Jahr 2023, das bald zu Ende ist?

Ich kann es nicht mehr verändern. Ich kann nur alles so stehen lassen. So hat jeder von uns so seine ganz persönlichen Erinnerungen und Gefühle, Erfahrungen mit Freud und Leid, Gemeinschaft und Einsamkeit, Gesundheit und Krankheit, Erfolge und Misserfolge.

Die Sorgen vor den Altar zu bringen, das schafft Erleichterung

Als Christen dürfen wir alles vor den Altar bringen und vor Gott ablegen. Wenn wir das tun, dann spüren wir vielleicht auch eine große Erleichterung. Wenn wir etwas ablegen dürfen, dann werden wir normalerweise auch freier. Fühlen wir uns frei, vielleicht sogar ein Stück befreiter. Gott nimmt alles an und schenkt neue Kraft. Um es in einem anderen Bild zu sagen: Ich darf das Tor hinter mir schließen und abschließen.

Neues Jahr schenkt einen neuen Anfang

Wir dürfen einen Punkt machen und den voll geschriebenen Terminkalender Gott übergeben. Auch wenn wir nicht alles ablegen können und natürlich manches auch ins neue Jahr mit hineinnehmen. Das Tor zum neuen Jahr wird in wenigen Stunden geöffnet. Vieles liegt noch unberührt vor uns, auch wenn der neue Terminkalender nicht mehr so ganz leer und unbeschrieben ist.

Das neue Jahr schenkt uns jedenfalls wieder einen neuen Anfang. Wir können einen neuen Anfang machen. Auch Schritte der Versöhnung wagen, ehe es zu spät ist. Und bei all dem sind wir nicht nur auf uns gestellt oder auf andere Menschen angewiesen. Als Christen vertrauen wir auf Gott und seine Weggemeinschaft mit uns.

An Gottes Segen ist alles gelegen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr.