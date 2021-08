Dave und Don wollen zusammen aus dem Mühlhäuser Tierheim ausziehen

Mühlhausen. Tiere suchen Menschen: Die beiden zwölf Wochen alten Kater fassen schnell Vertrauen.

Die etwa zwölf Wochen alten Katerbrüder Dave und Don suchen nach einem neuen Zuhause. Wie es in einer Mitteilung des Mühlhäuser Tierheims heißt, wurden sie zusammen mit ihrer Mutter und zwei weiteren Geschwistern an einer Futterstelle für freilebende Katzen gefunden.

Die Katzenfamilie konnte ins Tierheim gebracht und die Mutter kastriert werden. Weil sie ihr ganzes Leben aber offensichtlich in Freiheit verbracht hat, kann sie nicht mehr an Menschen gewöhnt werden. Die Kleinen haben sich im Tierheim aber bereits an Menschen gewöhnt. Das sollte laut Tierheim zwischen der vierten und der zwölften Lebenswoche passieren – danach wird es schwierig, sie zu sozialisieren.

Dave und Don sind neugierig und verspielt. Die schwarz-weißen Kater verstehen schnell, wenn man es gut mit ihnen meint. Die Jungs haben sich sehr lieb, weshalb sie das Tierheim gerne gemeinsam in eine neue Familie vermitteln würde. Aber auch die einzelne Vermittlung ist möglich, sofern im neuen Zuhause ein Kater oder eine Katze als Freund fürs Leben wartet.

Wer Dave und Don kennenlernen möchte, kann unter der Telefonnummer 03601 / 440711 einen Termin im Tierheim vereinbaren.