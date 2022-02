Den Bogen überspannt?

Klaus Wuggazer über den Vorstoß des Bad Langensalzaer Bürgermeisters.

Zu Diplomatie können auch überraschende Vorstöße gehören. Aber mit seinem Brief an die Räte in Schön- und Alterstedt hat Matthias Reinz den Bogen möglicherweise überspannt.

Schon die Vermischung von Bürger und Bürgermeister ist problematisch. Beides gehört sauber getrennt. Das ist aber nur ein Neben-Aspekt. Denn vielleicht bewirkt Reinz nun sogar genau das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte: Druck kann auch Trotz befördern, zumal die Landgemeinde weiter vereinbarungsgemäß bei der vereinbarten Gesprächsdiplomatie bleibt.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Man kann Reinz zugute halten, dass er von seiner Sache überzeugt ist und deshalb auch emotional handelt. Und der Schönstedter Gemeinderat wirkt für Außenstehende zuweilen wirklich schlecht informiert und wankelmütig. Doch dazu hat Reinz als Bürgermeister bis 2018 selbst beigetragen – bis zuletzt war er Verfechter der Selbstständigkeit. Die könnte Schönstedt auch nun noch eine Weile behalten. Denn derzeit lockt nur das Geld zur Fusion, alle anderen Argumente zählen auch später noch.

Am Zug ist nun der Gemeinderat. Er muss sich schon bald eine klare Meinung bilden, dann die Bürger fragen und dann endgültig entscheiden. Emotionen sollten dabei außen vor bleiben, bei allen Beteiligten.