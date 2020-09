Den Platz als Platz wahrnehmen

Am Rande des Popperöder Bachs sollen an dieser Stelle, am Südufer des Bachlaufs, Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.

Zwei Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die Umgestaltung des Vogteier Platzes in Mühlhausen fließen. Der soll zu einem einladenden Areal mit Sitzgelegenheiten werden und zu einem zentralen Punkt am Grünen Korridor zwischen Innenstadt und Schwanenteich/Popperöder Quelle. Das Projekt zur Umgestaltung trägt wie die Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2024 den Titel „Wasser – Mühlen – Mythen“.