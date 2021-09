Denkmaltag 2021: Vier Saxofonistinnen im Stadtmuseum Bad Langensalza

Anrode/Bad Langensalza. Zwei besondere Konzerte zum Denkmaltag im Kloster Anrode und Stadtmuseum Bad Langensalza.

Gleich zweimal heißt es am kommenden Wochenende „Hör-mal im Denkmal“. Auf dem Programm stehen zwei besondere Konzerte am Samstag im Kloster Anrode und am Sonntag im Kreuzgang des Stadtmuseums in Bad Langensalza.

„Murphys Law“ heißt die Band, die am 11. September um 21 Uhr im Kloster im Anröder Ortsteil Bickenriede auftritt. Das Berliner Ensemble wurde 2011 gegründet, vereint internationale Musiker und wird dem Kloster laut einer Ankündigung eine irische Nacht bescheren.

Am 12. September um 17 Uhr beginnt dann im Kreuzgang des Augustinerklosters (Stadtmuseum) in Bad Langensalza ein Konzert mit „Sistergold“. Bei Schlechtwetter wird in die nahe Gottesackerkirche ausgewichen. Die Band besteht aus vier Saxofonistinnen.

Musikalisch erwartet die Besucherinnen und Besucher „eine spannende Mixtur bekannter Musiktitel aus unterschiedlichen Genres“. So treffe im Programm Swing auf Klezmer, ausgewählte klassische Kompositionen auf erdigen Blues und grooviger Funk auf kurzweilige Popmusik..

Tickets zum Preis von zehn Euro sind im Vorverkauf in der Touristinformation Bad Langensalza sowie im Sparkassenhaus Mühlhausen erhältlich. Restkarten an der Abendkasse. Es gelten die bekannten Hygiene-Regeln.