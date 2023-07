Denkschmalschutzpreis für Mühlhausen, Diedorf und Anrode

Erfurt. Von sieben Preisträgern kommen drei aus dem Unstrut-Hainich-Kreis und dem Eichsfeldkreis. Das sind die geehrten Denkmal-Projekte.

Drei Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis und Eichsfeldkreis sind am Dienstag in der Erfurter Michaeliskirche mit dem Thüringischen Denkmalschutzpreis geehrt worden.

Eine Auszeichnungen in der Kategorie Einzeldenkmal verbunden mit einem Preisgeld von 5.000 Euro ging an Unternehmer Heiko Tierling (Zipp Pflegekonzepte) für die Umsetzung der Sanierung und Restaurierung des ehemaligen Speisesaals der ESDA-Strumpffabrik in Diedorf im Südeichsfeld.

In der Kategorie Denkmalensemblepreis wird die Diakonie Doppelpunkt aus Mühlhausen mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro ausgezeichnet. Das Beispiel der Sanierung und Modernisierung des Ensembles Holzmarkt 11 und 12 in Mühlhausen zeige exemplarisch, was mit planerischem und handwerklichem Können auch bei Großprojekten denkmalpflegerisch und technisch möglich sei, hieß es. Die Gebäude sind jeweils Kulturdenkmale und Bestandteil des Denkmalensembles „Historische Altstadt Mühlhausen“.

Mit einer Anerkennung wird die besondere Leistung öffentlicher Körperschaften auf dem Gebiet der Denkmalpflege hervorgehoben. In diesem Jahr erhält sie die Stadt Dingelstädt für die Umsetzung der Notsicherung, Sanierung und schließlich Restaurierung des Remters des ehemaligen Klosters Anrode. In den vergangenen Jahren hatte sich die Gemeinde Anrode für den Erhalt stark gemacht.

Der Thüringische Denkmalschutzpreis wird seit 1994 für herausragende Leistungen sowie für den Einsatz beim Erhalt von Kulturgut in Thüringen gemeinsam mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen vergeben. Eine Fachjury wählte in diesem Jahr die sieben Preisträger.