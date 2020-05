Hütscheroda. In einem neuen Projekt soll herausgefunden werden, warum sich die Luchse nur zögerlich in Mitteldeutschland ausbreiten.

Der Luchs wird weiter erforscht

Warum sich der Luchs in Mitteldeutschland nur zögerlich ausbreitet, soll jetzt untersucht werden. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Thüringen stellte Donnerstag ein neues Projekt im Wildkatzendorf Hütscheroda vor. Der Verband geht es mit den Universitäten Göttingen und Freiburg an und arbeitet eng mit dem Thüringen-Forst sowie privaten Waldbesitzern und Jägern zusammen.

Europas größte Raubkatze war einst großflächig in Deutschland verbreitet. Unterstützt durch Wiederansiedlungsprojekte kehrt sie heute allmählich in ihre Heimat zurück. „Der Luchs gehört zu den deutschen Wäldern ebenso wie Wildschwein und Reh“, erklärte Burkhard Vogel, Geschäftsführer des BUND Thüringen.

Aber: Einst großflächig verbreitet, kommen die Tiere heute in Deutschland nur in drei voneinander isolierten Verbreitungsgebieten vor: Harz, Bayerischer Wald und Pfälzerwald. „Ein Austausch von Tieren zwischen diesen Populationen findet derzeit nicht statt. In unserem neuen Projekt wollen wir die Ursachen dafür identifizieren sowie Wege, wie wir die Ausbreitung des Luchses in Mitteldeutschland in Zukunft unterstützen können“, so Vogel.

Gefördert wird das Modell-Projekt vom Thüringer Umweltministerium mit knapp 45.000 Euro. Bis zum „Luchsland Thüringen“ sei es aber noch ein langer Weg.