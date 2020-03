Der Traum vom Dach für die Neunheilinger Sonnenkirche wird Wirklichkeit

Die Sonnenkirche in Neunheilingen soll endlich das langersehnte Dach bekommen. Zwei Varianten sind derzeit im Spiel. Zunächst aber sind Sicherungsarbeiten an der Ruine geplant, damit der weitere Verfall des historischen Gotteshauses gestoppt wird.

Die Bauarbeiten sollen demnächst beginnen. Der Sonnenkirchen-Verein versteht sie als Signal. „Es ist wichtig, dass es losgeht“, sagt der Vorsitzende Raimund Schmidt. Denn seit mehr als fünf Jahren sammelt der Verein Geld für das Dach der Kirche Peter und Paul.

Das fehlt dem Gotteshaus bereits seit 1976. ­Laut Schmidt wies das Dach bereits in den 1920er-Jahren erste Schäden auf. Doch in den Kriegswirren und der DDR-Zeit danach hatten die Menschen laut Schmidt andere Probleme. Die Schäden waren dann so groß, dass das Spitzdach angenommen werden musste, das auch die Ansicht des Ortes sehr geprägt hatte. „Es war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände“, bedauert Schmidt. Denn Ende der 1970er-Jahre gab es Versuche, ein Flachdach zu installieren. Wenn diese nicht gescheitert wären, hätte man den Verfall früher aufhalten können.

Die Mauern werden zum Schutz mit Zinkblech abgedeckt

Jetzt muss zuerst das Mauerwerk gesichert werden. Damit kein Wasser mehr in den Sandstein eindringen kann, soll es Zinkblech-Abdeckungen erhalten. Auch die Fenster werden repariert, die Verstrebungen sind kaputt, zum Teil fehlen sie ganz. Der Verein steuert 10.000 Euro bei und übernimmt die Überarbeitung der Türen. Unter anderem will er in Eigenleistungen auch die Elektroanlage erneuern, um bessere Bedingungen für Veranstaltungen in der Ruine zu schaffen. Denn es gibt lediglich eine Steckdose, die im Turm installiert ist. „Wir haben jedes Mal noch aus der Nachbarschaft Strom geholt und meterweise Leitungen gezogen“, erzählt Raimund Schmidt.

Der evangelische Kirchenkreis Mühlhausen unterstützt die Sicherung von Peter und Paul mit 14.500 Euro. Beginnen werden die Arbeiten an der Nordseite. „Wenn wir dann wieder Geld haben, geht es auf der anderen Seite weiter“, informiert Schmidt. Damit wird sich das Bauvorhaben voraussichtlich drei bis vier Jahre hinziehen. Danach soll in einem zweiten Bauabschnitt die Kirche das Dach bekommen. Ob das aus einer fest installierten Membran-Konstruktion und einem variablen Sonnensegel besteht, wird sich laut Schmidt noch entscheiden. Der Verein selbst favorisiert das zeltartige Membran-Dach, ein solches besitzt zum Beispiel die Stiftsruine in Bad Hersfeld (Hessen) oder das Olympiastadion in München.

Die Ruine soll der Musen-Tempel von Neunheilingen werden

„Diesen beiden Varianten hat der Kirchenkreis zugestimmt“, freut sich Schmidt. Aus Kostengründen konnten etwa Pläne von Bau- und Architekturstudenten­, die in Kooperation mit der Fachhochschule Erfurt entwickelt wurden, nicht umgesetzt werden. Bei den jetzt zur Debatte stehenden Ideen bleibt auch der Ruinen-Charakter der Kirche erhalten.

Um weiter für das Kirchendach zu sammeln, sind Veranstaltungen geplant. In der Schwebe ist derzeit jedoch, ob die kabarettistische Lesung mit Gunter Böhnke am 29. März im Gemeindesaal stattfinden kann. „Der Stopp von größeren Veranstaltungen wegen des Coronavirus im Landkreis hat uns kalt getroffen“, sagt Schmidt. 60 Karten sind bereits verkauft.

Im Sommer soll es wieder Veranstaltungen in der Kirchen-Ruine geben. „Es wird unser Musen-Tempel“, freut sich Schmidt. Es gibt bereits Ideen für ein Stück, bei dem Goethes Aufenthalt in Neunheilingen entzaubert werden soll. Das soll die Theatergruppe aufführen.