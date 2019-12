„Der Umzug war die richtige Entscheidung“

Erstmals wurden die beiden Herren-Turniere des Fußball-Salzapokals in der Sporthalle in Görmar ausgetragen. Preußen-Präsident und Cheforganisator Benno Harbauer zieht im Interview Bilanz.

Benno Harbauer ist der Präsident des FSV Preußen Bad Langensalza. Foto: FSV Preußen Bad Langensalza

Wie erleichtert sind Sie nach den beiden Turniertagen am Freitag und Samstag?

Durch den Umbau der Salzahalle in Bad Langensalza hatten wir eine schwierige Situation. Die Entscheidung für die Görmarhalle hat sich aber als richtig erwiesen. Wir kannten die Örtlichkeit nicht, wir wussten auch nicht, wie das Turnier in Mühlhausen angenommen wird. Aber manchmal muss man auch ein Risiko eingehen, und bei mehr als 500 Besuchern zum Turnier der ersten Männermannschaften sind wir sehr zufrieden.

Wie konnten Sie den Umzug meistern?

Wir haben dankenswerterweise viel Unterstützung erfahren – angefangen bei Landrat Harald Zanker bei der unbürokratischen Regelung der Hallennutzung. Vor allem danken wir den Handballern des VfB Mühlhausen, in deren Bereich wir ja quasi eingedrungen sind. Hier hatten wir für die Vorbereitung und Durchführung des Turniers Partner, wie wir sie uns besser nicht wünschen konnten. Und schließlich sollte man auch die vielen ehrenamtlichen Helfer erwähnen, die vom Brötchenbelegen am Mittag bis zum Hallewischen nach Mitternacht mit Herzblut für das Gelingen unseres Turniers gearbeitet haben.

Wie werten Sie die Resonanz von über 500 Besuchern beim Hauptturnier?

Die Görmarhalle ist erheblich kleiner als die Salzahalle, und sie war richtig gut gefüllt. Wenn die Bundesliga-Oldies von Eintracht Frankfurt nicht kurzfristig abgesagt hätten, wäre es wohl mit der Kapazität richtig eng geworden. So war es genau richtig – voll, aber nicht überfüllt.

Wie sind Sie mit dem sportlichen Wert des Turniers zufrieden?

Es war ein sehr faires Turnier. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Selbst das Derby zwischen Union Mühlhausen und uns Preußen aus Bad Langensalza blieb im Rahmen. Leider war das spielerische Niveau diesmal eher überschaubar, obwohl wir von den teilnehmenden Vereinen her das bisher bestbesetzte Turnierfeld zusammen bekommen haben. Aber leider fehlten in einigen Vereinen die Top-Leistungsträger. Da geht natürlich viel Qualität verloren. Aber das ist die Entscheidung der Vereine, da können wir wenig tun. Wir haben uns natürlich besonders gefreut, dass ausgerechnet Oberligist Martinroda mit seiner stärksten Mannschaft angereist ist.

Wie geht es 2020 weiter?

Im nächsten Jahr ist die vergrößerte Salzahalle fertig, und 1800 Zuschauer wollen erst erreicht werden. Wir lassen uns auf jeden Fall etwas einfallen. Das Teilnehmerfeld wird regional, aber auch hochkarätig sein. Und die Herausforderungen der Organisation werden wir dank unserer vielen Helfer auch meistern. Da bin ich sicher.