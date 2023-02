Der Valentinstag im Unstrut-Hainich-Kreis: Ein Tag mit goldenem Herzen

Sebastian Alt von der katholischen Gemeinde St. Josef Mühlhausen fragt: Braucht es eigentlich den Valentinstag? Seine Antwort ist eindeutig.

Ti amo. I love you. Je t’aime. Ich liebe dich.

Es ist wieder so weit: Valentinstag steht vor der Tür – am Dienstag in der kommenden Woche, am 14. Februar.

Der Einzelhandel freut sich, die Floristen springen im Dreieck, und wir einfachen Leute zermartern uns den Kopf: Was könnten wir unserer Liebsten und unserem Liebsten denn Schönes schenken? In diesen hektischen Tagen frage ich mich: Braucht es diesen Tag überhaupt noch? Oder braucht es ihn vielleicht doch gerade jetzt, weil die Welt so hektisch ist?

Sebastian Alt aus Mühlhausen ist Referent der katholischen Gemeinde St. Josef. Foto: Bistum Erfurt / Peter Weidemann

Wann haben Sie Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner das letzte Mal gesagt, dass Sie ihn oder sie lieben?

Wie haben Sie das gesagt? Warum haben Sie das gesagt? Und vor allem: Wie haben Sie das gemeint?

Wenn man frisch verliebt ist, nutzt man diese Worte sehr häufig. Im Laufe der Zeit wird dieser Satz seltener genutzt.

Nichtsdestotrotz ist dieser Satz existenziell für uns.

In diesem einen Satz ist das ganze Leben zusammengefasst. Wenn wir nur diese drei Worte zu unserem Geliebten, zu unserer Geliebten sagen, sagen wir eigentlich viel mehr: Genau du bist für mich wichtig. Genau du gibst mir Halt. Dir vertraue ich vollkommen. Genau du bist meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du kannst immer und mit allem zu mir kommen. Ich gehe jeden Weg mit dir. Ich will mit dir eins sein.

Die drei wichtigsten Worte im Leben

Dies und noch viel mehr Bedeutungen stecken in den drei wichtigsten Worten des Februars, ja sogar unseres Lebens.

Wir Menschen sind auf ein gleichwertiges, gleichgesinntes, gleichberechtigtes und gleichschlagendes Herz angewiesen. Dieses Herz kann und wird bei vielen ein Mensch sein, aber es ist auch gleichzeitig Gott. Denn nichts anderes sagt Gott durch den brennenden Dornbusch zu Mose und somit zu uns. Gott stellt sich vor mit den Worten: „Ich bin der Ich bin da“. Dieses „Ich bin da“ heißt nichts anderes als: Ich kenne dich, ich sehe dich, ich liebe dich.

Warum also nicht den Tag der Liebe feiern? Es muss nicht mit Kommerz und Konsum sein.

Aber meine Liebsten in den Blick nehmen, ehrlich bei und zu ihnen sein und sie vielleicht auch in die liebende Hand Gottes legen, kann man in den nächsten Tagen auch ohne silbernes Geld, aber mit einem goldenen Herzen.