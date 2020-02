Mühlhausen. Der Dokumentarfilm „Der vergessene Schatz“ wird am 16. Februar in Mühlhausen in der Theaterwerkstatt 3K gezeigt.

„Der vergessene Schatz“ beleuchtet nonkonforme DDR-Kunst

An einem geheimen Ort in Brasilia lagert ein Schatz: die größte Privatsammlung nonkonformer Kunst aus der DDR. Ihr Sammler, der brasilianische Diplomat Chagas Freitas, ist der Schlüssel zu einem fast vergessenen Kapitel deutscher Geschichte.

Der Dokumentarfilm „Der vergessene Schatz“ erzählt diese Geschichte. Der Regisseur Tom Erhardt, der den Streifen mit der Firma Reynard Films produziert hat, ist derzeit in Mitteldeutschland an ausgewählten Orten auf Kino-Tour und macht am 16. Februar um 16.30 Uhr in Mühlhausen in der Theaterwerkstatt 3K Station.

Laut Mitteilung gebe es noch diese Szene, der viele Experten vor 30 Jahren den Durchbruch voraussagten und die es doch nie ins Blickfeld der Allgemeinheit schaffte. Es sei die vielleicht schönste Parallelwelt der jüngeren Kunstgeschichte: Vereint in stillem, aber sturem Widerstand gegen die Diktatur und doch verbunden mit ihr in leidenschaftlicher Illoyalität, bevölkert von hochqualifizierten, introvertierten Individualisten. In dem Film kommen Künstler wie Gerda Lepke, Max Uhlig, Stefan Plenkers, Peter Makolies, Karin Wieckhorst, Matthias Jackisch, Helge Leiberg, Hartwig Ebersbach, Angela Hampel und Sabine Herrmann zu Wort.

Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch mit dem Regisseur und regionalen Künstlern statt.