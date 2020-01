„Der Vorwurf, wir seien ein Wolf im Schafspelz, trifft nicht zu“

Der neue Kreistag im Unstrut-Hainich-Kreis ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach den Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) sowie dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU bleibt bei zwölf Sitzen. Die Freien Wähler haben sechs (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus eins). Zu Jahresbeginn sprechen wir mit allen Fraktionsvorsitzenden über die Kreispolitik. Heute: AfD-Fraktionschef Iven Görbig.

Auf Anhieb 17,3 Prozent: Wie erklären Sie sich das Ergebnis der AfD bei der Kreistagswahl?

Als AfD können wir sehr zufrieden sein. Persönlich habe ich mit einem ähnlichen Ergebnis wie auf Landesebene gerechnet, also um 20 Prozent. Dass wir so viele Stimmen bekamen, ist sicher auch dem bundespolitischen Trend geschuldet. Aber wir haben, anders als das von anderen dargestellt wird, fleißig Wahlkampf betrieben und waren sehr präsent, auch auf der Straße.

Gleich acht Sitze für eine Partei, die vorher kommunalpolitisch unbekannt war, sind doch erstaunlich.

Das kann man so sagen. Da zeigt sich vor allem im Osten die Unzufriedenheit und Verdrossenheit mit den vorhandenen Akteuren der Politik. Und zumindest landesweit hatte die AfD schon vorher einige Kommunalpolitiker.

Wie war es, erstmals als Mitglied in einen Kreistag zu kommen?

Nicht besonders aufregend und nicht überraschend. Wir werden wie erwartet sehr kritisch beobachtet, aber von Ausgrenzung kann ich nicht sprechen. Wir führen auch parteiübergreifend Gespräche, aber nicht alle reden mit uns. Da spielen auch Bundes- und Landespolitik eine Rolle. Deshalb kann sich der eine oder andere uns gegenüber im Kreistag noch nicht so öffnen, wie er es vielleicht gerne würde.

Wo würden Sie die AfD im Unstrut-Hainich-Kreis innerhalb der Gesamtpartei verorten?

Ich gehöre zu keiner Strömung innerhalb der Partei, weder zum Flügel noch zu den Gemäßigten. Ich bin einfach ein rechtskonservativer Geist, das ist sicher kein negatives Merkmal. In der CDU gibt es bei der Wert-Union auch solche Leute. Ich bin nicht mit allem zufrieden, was in der Bundes- und Landespolitik aus unserer Partei gesagt wird. Aber ich stehe hinter den Zielen der AfD.

Stehen Sie auch hinter dem Thüringer Vorsitzenden Björn Höcke und dem Flügel, wegen dem die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird?

Ich stehe ausdrücklich hinter dem Landesverband und Björn Höcke, auch wenn ich nicht alles von ihm gut finde.

Trotz seiner Aussagen, die nicht nur vom Verfassungsschutz als rassistisch oder gar faschistisch bezeichnet werden?

Da waren unglückliche Formulierungen dabei, für die er sich entschuldigt hat. Anderes wurde absichtlich missverstanden, von Medien und anderen Parteien. Ich verstehe, dass manche das kritisch sehen – aber das ist deren Problem. Und der Verfassungsschutz wird meiner Meinung nach in diesem Land missbräuchlich eingesetzt.

Im Kreistag müssen Sie sich aber nicht der großen Politik, sondern kommunalen Themen widmen.

Da gibt es aber Zusammenhänge. Die Asylpolitik ist nicht Sache des Kreistags. Aber ich versuche, über Anfragen an den Landrat herauszubekommen, welche Ausgaben dem Kreis durch die Asylbewerber entstehen, für die zum Teil auch die Kommune zuständig ist. Wir versuchen also, die bundes-und landespolitischen Themen der AfD auf die kommunale Ebene zu tragen.

Hängen Sie sich also nur ein kommunales Mäntelchen um?

Der Vorwurf, wir seien ein Wolf im Schafspelz, trifft nicht zu. Wir tarnen uns ja nicht. Man wirft uns zum Beispiel vor, im Kreistag mit grünen Themen anzutreten, aber im Bund den Klimawandel zu leugnen. Das stimmt nicht: Wir sagen nur, der Klimawandel ist noch nicht genug erforscht und wir stellen die panische Vorgehensweise der Regierung in Frage. Aber wir alle wollen doch die Umwelt erhalten, um noch möglichst lange in ihr leben zu können.

Dennoch will erklärtermaßen keiner mit Ihnen im Kreistag kooperieren.

Wir haben vom ersten Tag an Offenheit angeboten. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Wir haben Schnittmengen mit allen Parteien, sogar mit den Linken und Grünen. Wenn wir entsprechende Anträge einbringen, nimmt ja auch die Öffentlichkeit wahr, wie die anderen sich dazu verhalten. Am Ende wird sich das im nächsten Wahlergebnis widerspiegeln.

In welcher Rolle sehen Sie sich im Kreistag?

Ganz klar Opposition. Das heißt, dass wir nicht mit allem einverstanden sein können, was der Landrat uns vorsetzt. Wir wollen unsere Themen konsequent vertreten.

Welche Themen sind vorrangig?

An allererster Stelle steht die Haushaltskonsolidierung. Wir müssen weg vom finanziellen Tropf des Landes. Solange der Landkreis am Gängelband des Landesverwaltungsamts hängt, können wir kaum eigene Entscheidungen treffen.

Das versuchen die anderen Parteien seit vielen Jahren, mit wenig Erfolg. Haben Sie ein Patentrezept?

Die Finanzschwäche kann man nicht nur auf den Landrat und den Kreistag abwälzen. Wir sind ein strukturschwacher Kreis, besonders betroffen vom industriellen Rückgang nach der Wende und kämpfen immer noch mit den Folgen von 40 Jahren Sozialismus. Das wird vom Land zu wenig berücksichtigt. Aber manches wurde auch versäumt. So wurde zum Beispiel vom Landrat und Kreistag zu wenig protestiert, als die Bundeswehr aus Mühlhausen abzog. Um grundsätzlich etwas an der Lage des Kreises zu ändern, muss die Strukturschwäche geändert werden. Wir brauchen mehr Ansiedlung großer Betriebe, also großer Steuerzahler. Da müssen der Kreis, aber auch Land und Bund aktiv werden. Ansonsten ist es kompliziert, sich als Ehrenamtliche im Detail einzuarbeiten. Wir müssen uns erst einen Überblick verschaffen.

Auf Industrieansiedlungen hat der Kreistag wenig Einfluss. Haben Sie konkretere Ideen?

Wir haben einen Antrag gestellt, einen Sonderausschuss zur Haushaltskonsolidierung einzusetzen. Den haben wir wegen der Debatte um die Geschäftsordnung vorläufig zurückgezogen, werden ihn aber wieder einbringen. Kleine Sparmaßnahmen können Vorbildwirkung haben, werden aber den Haushalt nicht grundsätzlich retten.

Werden Sie auch an mögliche Kürzungen freiwilliger Leistungen herangehen?

Ja, das werden wir. Ich frage mich aber auch, wieso es nicht möglich ist, Überschüsse aus dem Klinikum nicht für den Haushalt des Kreises einzusetzen. Es ist schließlich ein Unternehmen des Kreises.

Wie ist Ihr Verhältnis zum Landrat?

Entspannt, unbelastet, wir werden fair behandelt und können mit ihm sachbezogen konstruktiv zusammenarbeiten. Ich fühle mich vom Landrat ausreichend informiert. Man kommt an Informationen heran, wenn man sich Mühe gibt.

Was werden Ihre nächsten Themen im Kreistag sein?

Wir wollen erreichen, dass die Vertreter des Kreises in der Planungsversammlung Nordthüringen im Regionalplan jeglichen Ausbau der Windkraft verhindern, nicht nur im Wald. Und wir wollen transparent machen, welche Kosten der Landkreis für die Asylbewerber hat. Das ist auch ein Thema der Haushaltskonsolidierung.

Auch dort hat der Kreistag nicht die Hoheit.

Aber das kann vom Land geändert werden, zum Beispiel indem man Abschiebungen verstärkt.

Was verändert das Landtagswahl-Ergebnis für den Kreis?

Ich glaube nichts, weil sich wegen der ablehnenden Haltung gegenüber der AfD auch im Landtag nichts grundsätzlich ändert. Allerdings glaube ich, dass die CDU durch ihre Offenheit gegenüber den Linken und Grünen noch den einen oder anderen konservativen Wähler an uns verlieren wird.