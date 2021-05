Bernd Montag und Martina Seidel von der Diakonie Doppelpunkt im neuen Laden an der Mühlhäuser Burg.

Diakonie zieht an die Mühlhäuser Burg

Mühlhausen. Floristik und „Lädchen am Laubengang“ der Diakonie ziehen auf eine gemeinsame Fläche an die Mühlhäuser Burg.

Die Mühlhäuser Diakonie Doppelpunkt zieht mit ihrer Floristik und dem „Lädchen am Laubengang“ in die ehemaligen Verkaufsräume der Telekom an die Burg. Wie Bernd Montag und Martina Seidel von der Diakonie mitteilen, sei man seit einigen Jahren auf der Suche nach einem gemeinsamen Standort für Floristik und Laden gewesen.

Ausschlaggebend für die gut 400 Quadratmeter große Fläche an der Mühlhäuser Burg war die Barrierefreiheit, erläutert Montag. Nun sei es endlich möglich, mobilitätseingeschränkte Kunden zu begrüßen und Mitarbeiter der Diakonie mit selbigem Handicap in den Räumen zu beschäftigen.