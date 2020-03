Die Gedanken sind (nicht) frei

Die Sonne scheint, die Vögel singen, was kann das Leben Schöneres bringen? Bei dem Wetter der vergangenen Tage hätte man sich diese Frage fast stellen können. Wären da nicht die Gedanken an das eine Wort. Wie aus dem Nichts ploppt es plötzlich auf. So, als hätte man die Warnmeldungen vom PC plötzlich auf der eigenen Festplatte installiert. Und dann scheint die Sonne gar nicht mehr so schön. So ein Quatsch, macht sie trotzdem. Deshalb wird genüsslich auf Balkonien residiert und auch der Gang ins Grüne oder in die Stadt gewagt. Entweder weil die Gassirunde fällig ist, man den Ehepartner ausführen will oder tatsächlich nix mehr zu beißen hat. An Letzterem hatte ich zu knabbern. Also machte ich mich am Samstagnachmittag bei schönstem Sonnenschein auf zum Einkaufen. Auf dem Weg dorthin bekomme ich durch die Frühblüher und die vielen gelben Forsythien einen freien Kopf. Der ist allerdings nur von kurzer Dauer. Grund dafür ist ein Fangspiel, bei dem die Kinder aber nicht rufen: Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Sondern: Du bist Corona! Nein, du! Ich muss kurz inne halten, dann denke ich mir: natürlich beschäftigt auch die Kleinsten der unsichtbare Feind, wegen dem sie derzeit nicht zur Schule oder in die Kita können.