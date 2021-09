Die Gewissheit, getragen zu werden

Pfarrer Dirk Vogel aus Bad Langensalza über ein Bibelzitat, das ermuntert, all die Sorgen auf Gott zu werfen.

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.

Ach, wenn es doch nur so einfach wäre mit den Sorgen, mit allem, was so bedrückend ist, gerade in dieser Zeit. Einfach irgendwo abladen, einfach vergessen. Aber es gibt keine Annahmestelle für Sorgen, keine Rücksendeadresse, keine Sorgentonne, wo man sie einfach reinwirft; Deckel zu, aus und weg. Das Bibelzitat ermuntert, all die Sorgen auf Gott zu werfen.

Ja, funktioniert das denn?

Wenn ich als Bad Langensalzaer Pfarrer an meinen Marktkirchenturm denke, dann wünschte ich mir schon, ich könnte die ganzen Sorgen um diesen einfach mal meinem Herrgott vor die Tür stellen. Jedoch, wenn ich zur nächsten Bauberatung käme, würden sicher alle Sorgen bereits am Tisch sitzen, mir zulächeln und sagen: „Schau, da sind wir wieder!“

Ist das ein leeres Versprechen, mal so fromm dahingesagt? Oberflächlich gelesen, vielleicht, aber genauer betrachtet, entfaltet es sein Geheimnis. Da wird nicht ein Einzelner angesprochenen, sondern eine Gemeinschaft von Menschen. Eure Sorgen werft auf Gott!

Tatsächlich, das ist einleuchtend: Wenn ich allein mit meinen Sorgen bleibe, werde ich sie nicht los, aber wenn wir sie in Gemeinschaft aussprechen, tragen, verstehen, annehmen stellt sich die Erlösung ein.

Ein befreiendes Wort aus der Bibel, eine aufmunternde Geste der Verbundenheit und des gegenseitigen Verstehens, eine andere Perspektive, die sich im Gespräch einstellt, das gemeinsame Singen vom erlösenden Handeln Jesu – die Sorgen werden leichter, erträglicher, vielleicht lösen sich auch auf.

So tat es auch dem Lieddichter Georg Neumark, an dessen 400. Geburtstag wir uns in diesem Jahr erinnern, als er mitten im 30-jährigen Krieg das Lied schrieb: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (EG 369) – ein Trost- und Seelenlied, das, gemeinsam gesungen, die Gewissheit nährt, ich werde inmitten meiner vielen Sorgen getragen, durch ihn, meinen Gott.