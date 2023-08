Die größten Holzspiele Europas kommen nach Langensalza

Jürgen Hohenwald ist der Geschäftsführer der Firma "Spiel- & Erlebniswelten" und entwickelt Spiele für Großveranstaltungen in ganz Europa.

Bad Langensalza. Jürgen Hohenwald aus Oranienburg präsentiert in Bad Langensalza historische Spiele und verrät sein Erfolgsgeheimnis.

Das Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza lockt Darsteller und Artisten aus ganz Deutschland. Erstmals dabei ist Jürgen Hohenwald, Geschäftsführer der Firma „Spiel- & Erlebniswelten“ aus Oranienburg.

„Wir haben die größten Holzspiele Europas. Mittlerweile 268 aus allen Epochen und Kontinenten der Welt“, sagt Jürgen Hohenwald. Durch einen Auftritt bei einer Gartenschau in Oranienburg im Jahr 2009, kam der Geschäftsführer auf die Idee. „Wir haben einige historische Spiele nachgebaut. Eigentlich war es als Kinderprogramm gedacht, aber plötzlich spielten Menschen jeden Alters“, sagt der Entwickler. Es seien alte Spiele, die vor ein paar Jahrhunderten existierten und in Vergessenheit geraten sind. „Wir wollen sie wieder neu beleben und die Spielfreude wieder ins Land holen. Das Spielen wird heute immer mit Kindern in Verbindung gebracht. Da wollen wir ein historisches Gegengewicht setzen“, sagt Hohenwald. Für ihn sei es ein großes Anliegen, dass alle Menschen zusammenkommen. Willkommen sind deshalb sowohl Senioren als auch Kinder.

Das Erfolgsgeheimnis der Holzspiele sei das verbinden von Generationen. „Fremde Menschen können ungezwungen miteinander Zeit verbringen und ins Gespräch kommen“, so der Entwickler. Und weiter: „Viele merken wieder, wie schön es ist, draußen mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Es ist eine andere Welt zu dem, was die Leute heute erleben.“

Die Besucher können sich darauf freuen, beim Mittelalterstadtfest nicht nur zuzugucken, sondern selbst aktiv zu werden.

