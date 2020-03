Die Kultur wandert aus Mühlhausen ins Netz

Die Kultur geht in diesen Tagen der Corona-Krise online. Es ist die einzige Möglichkeit, mit seiner Leistung, seinem Spiel und – im Falle der Mühlhäuser Museen – mit seinen Schätzen auf sich aufmerksam zu machen und im Gespräch zu bleiben.

Die 3K-Theaterwerkstatt hat darauf gehofft, zumindest in kleinerem Rahmen weiter spielen zu können. Ende vergangener Woche wurden Vorstellungsbetrieb und Probenarbeit eingestellt. Mit dieser Woche fällt zusätzlich der Besucherverkehr weg. Trotzdem sind die Theaterleute per Telefon und Mail erreichbar, planen Projekte, überarbeiten Spielaktionen, räumen die Lager auf. „Ohne Lesungen, Konzerte und Vorstellungen können wir aber nicht sein“, meint Mit-Geschäftsführerin Diana Floetenmeyer. Und auch das Publikum solle nicht auf alles verzichten müssen. Deshalb gibt es ab dieser Woche die „Klick-Bar“, immer freitags um 19.30 Uhr. „So werden wir, beinahe live, auf unserem You-Tube- und unserem Instagram-Kanal sowie auf unserer Homepage einen etwa 15-minütigen Ausschnitt aus einem unserer Programme zeigen“, kündigt Floetenmeyer an. Welchen, das sei aber eine Überraschung. Los geht es am Freitag, 20. März, 19.30 Uhr.

Auch der Vorlese-Marathon „Kempowski täglich“ wechselt ins Netz. Bis zum Ende der Corona-Krise will Initiator Hans-Gert Jöhring ohne Publikum aus Walter Kempowskis „Echolot“ lesen. Die Liveübertragung kann immer dienstags bis freitags, ab 18.05 Uhr, auf der Facebookseite der Buchhandlung angeschaut werden. „Wir wollen auch weiterhin lesen und ein Zeichen setzen“, sagt Heike Strecker von der gleichnamigen Buchhandlung.

Seit dem Neujahrstag ist die abendliche Lesung Treffpunkt von jungen und älteren Mühlhäusern geworden. Bereits nach einem Monat waren 500 Zuhörer gezählt worden, inzwischen bei 40 Veranstaltungen 890. Ein 87-Jähriger war übrigens bei allen Lesungen dabei.

Kempowski hatte in den 1980ern begonnen, Texte aus Tagebüchern, Chroniken und Berichten zusammenzutragen. 20 Jahre später erschien ein 7500 Seiten umfassendes Werk. In Mühlhausen sind davon bisher 370 Seiten aus dem ersten Band vorgelesen worden. Beim Zuhören bekommt man einen kleinen Eindruck davon, wie aufwendig allein das Quellenstudium und die Bearbeitung der Quellen gewesen sind. Vorgenommen haben sich Streckers, bis zum Jahresende durchzuhalten.

Auch die Mühlhäuser Museen wählten den Weg ins Internet. Sie haben seit Montag alle ihre Häuser geschlossen und starteten ihre You-Tube-Aktion. „Wenn die Menschen nicht in die Museen kommen können, kommen wir eben zu ihnen nach Hause“, sagt der Leiter der Mühlhäuser Museen, Thomas T. Müller. Jeden Tag wird ein Exponat vorgestellt. Die Aktion begann in der Marienkirche, wo es um das angebliche Schwert Thomas Müntzers ging. Allein der erste Beitrag wurde bis Mittwochmittag knapp 500 Mal aufgerufen. Weiter ging es mit dem Schutzwappen für Abraham Oppenheim aus dem Kulturhistorischen Museum, das die Museen Anfang 2016 gekauft haben und einer Stadtansicht Mühlhausens aus dem Jahr 1673.