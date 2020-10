Die schönen Seiten der Stadt

Liebevoll in Szene gesetzt ist die Stadt Mühlhausen gleich in drei Kalendern für das Jahr 2021. Sie gibt es in der Geschäftsstelle unserer Zeitung am Steinweg 88. Der großformatige Kalender, der von der Buchhandlung C. Strecker herausgegeben wurde (12,90 Euro), enthält Fotos von Andreas Bank und Texte von Hans-Gerd Jöhring. Die Motive zeigen teils ungewöhnliche Perspektiven, Details und immer die Schönheit der Stadt im Jahreslauf. Wichtige Termine wie Brunnenfest und Mühlhäuser Kirmes sind eigens im Kalendarium vermerkt. Mit ansprechenden Stadt-Motiven bestückt sind auch die beiden kleineren Kalender (je 4 Euro) von Ruthild Vetter.