Die schönsten Märsche am Schwanenteich

Mühlhausen. Luftwaffenmusikkorps Erfurt geht auf große Thüringen-Tournee.

Vom Radetzkymarsch bis zum Rennsteiglied: Zünftige Märsche und beliebte Melodien aus Klassik, Pop, Volksmusik und Schlager gehören zum Repertoire des Luftwaffenmusikkorps Erfurt. Im Frühjahr geht das Ensemble wieder für die Spendenaktion „Thüringen hilft“ auf große Thüringen-Tournee – und kommt am 15. März 2023 in die Kulturstätte Schwanenteich in Mühlhausen. Die Gäste dürfen sich auf ein mitreißendes wie abwechslungsreiches Programm freuen, bei dem das Sinfonische Blasorchester mit dem großen Instrumentarium sein ganzes Können unter Beweis stellt. Die 50 Musiker in Uniform haben für die neue Konzertreise die schönsten Stücke ihres großen Repertoires zusammengestellt. Mit den Benefizkonzerten unterstützt das beliebte und gefeierte Ensemble die Spendenaktion „Thüringen hilft“ von TA, TLZ und Diakonie Mitteldeutschland, die auch in Mühlhausen schon viele soziale Projekte finanziert hat, etwa für benachteiligte Kinder, pflegebedürftige Senioren und ukrainische Flüchtlinge. In der Adventszeit wird beispielsweise regelmäßig die Wunschbaum-Aktion unterstützt. Karten für das Konzert gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter 0361 / 227 5227.