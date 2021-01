„Die Stadt Bad Langensalza kann man eben nicht ins Haus liefern“

Auch der neue, attraktive Abenteuerspielplatz Fagati an der Thiemsburg sorgte dafür, dass der Baumkronenpfad im Hainich trotz Corona viele Besucher hatte.

Bad Langensalza. Planen mit viel Ungewissheit: Wie die drastischen Einschränkungen durch Corona die Arbeit der Touristikerinnen in der Kurstadt im Unstrut-Hainich-Kreis prägt.

Touristikern beschert Corona eine schizophrene Situation: Sie planen, arbeiten und organisieren ihr Jahresangebot, ohne zu wissen, was davon überhaupt umgesetzt werden kann. Auch in der städtischen Kur- und Tourismus-Gesellschaft (KTL) in Bad Langensalza fischen die Beschäftigten gezwungenermaßen viel im Trüben. Und bleiben dennoch optimistisch.