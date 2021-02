Die Stadt Mühlhausen will digitale Angebote erweitern

Die Kreisstadt will digitaler werden. Gearbeitet wird in Mühlhausen an verschiedenen Projekten. Es geht darum, den Bürger Verwaltungsangelegenheiten von zu Hause aus erledigen zu lassen, ihm Bescheide zuzusenden, um Angebote für Touristen, die Verkehrsführung und auch um die Arbeit des Stadtrats und die Information der Öffentlichkeit über dessen Arbeit.