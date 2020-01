Die stärksten Jungs der Vogtei

Magnus Marx und Leonard Frank sind beide 14 Jahre alt. Sie sind die stärksten Jungs der Vogtei, kommen aus Oberdorla.

Beide sind Gewichtheber beim ESV Lok Mühlhausen und schaffen es, mehr als das eigene Körpergewicht über Kopf zu heben. Sie sind Freunde seit Kindergartentagen. Doch Magnus war der, der zuerst den Weg in den Gewichtheber-Sport wählte. Allzu sehr verwundert das nicht, schließlich gehört der Sport in seine Familie.

Der Großvater als Medaillensammler

Großvater Gerd Kleinschmidt ist mehrfach medaillendekoriert bei deutschen, europäischen und Weltmeisterschaften der Gewichtheber, hob einst selbst in der Bundesliga. Er, der einstige Turner, hat lange Handball und Gewichtheben parallel betrieben. Derzeit muckert die Schulter. „Bis zu den deutschen Seniorenmeisterschaften ist das überstanden. Das war in all den Jahren so“, sagt Kleinschmidt optimistisch und legt Wert auf die Feststellung: Nein, die Verletzung hat er sich nicht beim Sport zugezogen.

So ist er in diesen Tagen der kritische Begleiter der sportlichen Entwicklung der beiden Jungen. Magnus fand in Italien Gefallen an der Sportart, als sein Großvater Gerd Kleinschmidt bei der Weltmeisterschaft startete und er ihn begleitete. 2013 war das. Wenige Monate später, da war er neun, begann er mit dem Training – gänzlich ohne Last auf den Schultern. Die Technik des Stoßens und Reißens musste erlernt werden, ansonsten ging es in den Wettkämpfen um sportliche Vielseitigkeit: Schnelligkeit, Sprungkraft, ums Medizinballschocken. Inzwischen kann er, der 37 Wettkämpfe in den Büchern stehen hat, 70 Kilogramm nach oben stoßen.

Der zehn Kilogramm schwerere Leonard schafft fünf Kilogramm mehr. Er steht erst seit dem vergangenen Jahr im Wettkampfbetrieb, begleitete irgendwann seinen Freund, als er auf der Suche nach einer zu ihm passenden Sportart war. Inzwischen sind beide nahezu gleich stark. „Irgendwann will Leo vorbei, das ist Ansporn für die beiden“, sagt Trainer Roland Zier, der mit Kleinschmidt die Jungen trainiert.

2000 Wiederholungen, dann klappt’s

Woran es Leonard noch fehlt, das ist die Technik. „Nach 2000 Wiederholungen automatisiert sich eine Bewegung, da sind wir noch nicht“, weiß Zier. In ihren Gewichtsklassen kamen sie bei der jüngsten deutschen Meisterschaft des Jahres 2019 in Ingolstadt auf die Ränge 5 (Magnus) und 6. Im Frühjahr war Magnus sogar schon einmal Dritter geworden.

Der Weg an eines der Sportgymnasien ist für beide dennoch keine Option. Derzeit trainieren die starken Jungs aus der Vogtei zweimal die Woche. „Es soll trotz allen Anspruchs, den wir haben, ein Freizeitsport bleiben“, sagt Gerd Kleinschmidt.

Die Faszination an der Sportart ziehen beide aus der Jagd nach möglichst hohen Lasten. Sich immer wieder verbessern zu können, das sei Ansporn für die beiden einzigen Jugendlichen ihres Vereins, des ESV Lok Mühlhausen.

Was am Gewichtheben nervt?, bei dieser Frage müssen die beiden Achtklässler des Tilesiusgymasiums lange überlegen. Ungültige Versuche bei Wettkämpfen sind es. „Kleine Fehlerchen führen dazu, dass die Last wieder runterfällt“, sagt Magnus, der in seiner Freizeit auch Gitarre spielt. Bei minimalen Unzulänglichkeiten scheitere man an Lasten, die man im Training bereits zur Hochstrecke gebracht hat.