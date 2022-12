Die Top 5 fürs Wochenende: Viel Musik, eine Schatzsuche und tierische Begegnung im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Im Unstrut-Hainich-Kreis sind am Wochenende einige renommierte Chöre und Ensembles zu Gast. Doch es geht auch tierisch zu.

Das zweite Adventswochenende hat im Unstrut-Hainich-Kreis vor allem musikalisch einiges zu bieten.

1) Weihnachtsoratorium in der Kornmarktkirche

In der Kornmarktkirche ist am Sonntag, 4. Dezember, das Weihnachtsoratorium I, IV-VI von Bach zu hören. Es ist der große Adventsauftritt für den Bachchor Mühlhausen. Zu Gast sind die Kammerphilharmonie Weimar, das Trompetenensemble Joachim Schäfer, die Sopranistin Barbara Christina Steude, Susanne Krumbiegel (Alt), Christoph Pfaller (Tenor), Oliver Luhn (Bass). Die Leitung liegt in den Händen von Kreiskantor Oliver Stechbart. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 20 Euro. Schüler und Studenten zahlen 10 Euro. Die Karten gibt es in der Tourist-Information, in der Buchhandlung Niklas und im evangelischen Gemeindebüro am Kristanplatz.

2) Kammerorchester in der Klosterkirche

Zur Adventsmusik wird für Samstag, 3. Dezember, 16 Uhr, in Volkenrodas beheizte Klosterkirche eingeladen. Es erklingt adventliche Musik unter anderem von Price, Maierhofer, Sibelius und Corelli. Für Jung und Alt gibt es Texte und Lieder zum Mitsingen, heißt es von Pfarrer Albrecht Schödl. Das Kammerstreichorchester Mühlhausen unter Leitung von Wolfgang Faber wird musizieren. Der Eintritt ist frei.



3) Markttreiben auf Kloster Anrode

Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet der Tier- und Bauernmarkt im Kloster Anrode. Am Samstag, 3. Dezember, zwischen 8 und 12 Uhr bieten die Händler alles rund um Haus, Hof und Garten an – und auch eine auskömmliche Versorgung. Der Eintritt kostet für Erwachsene 1,50 Euro, für Kinder 1 Euro. Den nächsten Tier- und Bauernmarkt soll es am ersten März-Samstag geben.

4) Schatzsuche in den Mühlhäuser Stadtgeschichten

Spannende Rätsel und geheimnisvolle Aufgaben erwarten Familien am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 15 und 16.30 Uhr auf einer Schatzsuche im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen. Das reichsstädtische Wappen, detailreiche Schaukästen und bekannte Persönlichkeiten führen die großen und kleinen Besucher durch die Mühlhäuser „Stadtgeschichten“. Auf der Suche nach einem alten Königsschatz sind logisches Denken, kreative Ansätze und insbesondere Neugierde gefragt, heißt es von den Museums-Mitarbeitern. Eintritt und Führung kosten für Erwachsene 8, für Kinder zwischen 4 und 14 Jahre 2 Euro. Das Programm richtet sich an Familien mit Kindern ab elf Jahren.

5) Knabenchor in Klinikkirche

Das ökumenische Hainich-Klinikum in Pfafferode erwartet am zweiten Adventswochenende den Knabenchor der Jenaer Philharmonie in der Klinikkirche, der Michaeliskirche. Das Weihnachtskonzert mit dem Titel „Sei willkommen Herr Christ“ findet am Samstag, 3. Dezember, um 17 Uhr statt. Die Besucher erwartet ein stimmungsvolles und stimmenreiches Programm mit traditionellen, christlichen Liedern und Werken wie von Rolf Lukowski, John Rutter und Günter Raphael. Der Eintritt ist kostenfrei. Es wird jedoch um eine Spende für das vor Ort geplante Hospiz gebeten.