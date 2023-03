Die Top 5 zum Frauentag im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Zum 8. März stehen im Unstrut-Hainich-Kreis die Frauen im Mittelpunkt verschiedener Veranstaltungen. Ein Überblick darüber, was los ist in Mühlhausen und Bad Langensalza.

Travestie in der Kulturstätte Schwanenteich ist ein Klassiker für den Frauentag. Doch besondere Veranstaltungen gibt es zu diesem Tag – und an den Tagen darauf – auch im Theater in die Kilianikirche, im Kino in Bad Langensalza, im Museum und im Luftbad von Mühlhausen. Hier die Top-Tipps.

1 Travestie im Doppelpack am Schwanenteich

Zu einer Travestie-Show ist für Mittwoch und Donnerstag, jeweils ab 20 Uhr, in die Kulturstätte am Mühlhäuser Schwanenteich eingeladen. Zu Gast sind Ivy Star und ihren bezaubernden Kolleginnen. Sie entführen ins Universum der Travestie und versprechen eine „grandiose Bühnenshow mit atemberaubenden Kostümen – frech, frivol und pikant.“

2 Leselust macht Ausflug in die Frauenliteratur

Das Leselustteam lädt zu einem Abend im Zeichen der Frau: von der ersten deutschen Dichterin Roswitha von Gandersheim über Sibylla Merian bis zu Marie Curie. Bekannte und weniger populäre, die Großes in Wissenschaft, Kunst und Politik geleistet haben, werden ins Bewusstsein gerückt. Es wird ein Abend der Erinnerung an Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf, aber auch an Mascha Kaléko, Ingeborg Bachmann und Annette von Droste Hülshoff. Los geht es am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr im Luftbad am Goetheweg in Mühlhausen. Anmeldung unter Telefon: 03601/ 8891302.

Die Fachreferentin für Kultur und Geschichte, Sarah Pönicke, führt durch die Mühlhäuser „Stadtgeschichten“ und erzählt von modischen Begebenheiten. Foto: Tino Sieland / Mühlhäuser Museen

3 Spezial-Führungen zum Thema Mode

Über Mode berichtet Sarah Pönicke, Fachreferentin für Kultur und Geschichte, am Mittwoch um 17 und 18 Uhr im Kulturhistorischen Museum Mühlhausen (Kristanplatz). Der „modische“ Rundgang durch die Geschichte führt von den Schuhen des Mittelalters über die Turmfrisuren des Rokoko und die stilvollen Fräcke des Biedermeiers zur Kunstfaser-Kleidung der DDR. International bekannt war Mühlhausen für seine Bekleidung der Marke „Mülana“. Stilvolle Mülana-Kleider aus den 1970ern können zur Führung bestaunt werden. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Telefon: 03601/85660 erforderlich.



4 Frauentag in der Mühlhäuser 3K-Theaterwerkstatt

„Der Stier auf der Couch“ und „Das Problem“ werden am Mittwoch ab 18 Uhr und am Freitag ab 19.30 Uhr auf der 3K-Bühne in der Mühlhäuser Kilianikirche gezeigt. Es sind zwei amüsante Kurztheaterstücke in einer Kulisse mit drei Darstellern: Thomas Döring, Diana Floetenmeyer und Peter Wagner. Auf humorvolle Weise werden die Themen Gleichberechtigung, Ehe und Beziehung sowie Rassismus zur Sprache gebracht. Dabei wollen die Akteure keinesfalls moralisieren, sondern zum Denken anregen.

5 Ein besonderer Film im Kino Burgtheater

Zum Frauentag lädt die Landtagsabgeordnete Cordula Eger (Linke) für Mittwoch, 19 Uhr, zu einem besonderen Abend ins Burgtheater nach Bad Langensalza. Gezeigt wird ab 19 Uhr der Film „She said“. Im Mittelpunkt stehen zwei Journalistinnen, die sich einsetzen, Frauen eine Stimme zu geben, denen Unrecht widerfahren ist.