Die Welt bereisen in nur zwei Tagen: In Mühlhausen ist das beim Festival Lichtbildzeit möglich

Mühlhausen. Menschen, Länder, Emotionen: Auf eine spannende Reise durch weite Teile der Welt kann man am Freitag und Samstag in der Spielstätte Kilianikirche in Mühlhausen gehen.

Auf großer Leinwand geht es am 17. und 18. März in der Spielstätte Kilianikirche, Unter der Linde 7, beim 9. Mühlhäuser Festival Lichtbildzeit auf Reisen in fremde Länder. Zwei Tage lang versprechen die Organisatoren spannende Erlebnisse. In facettenreichen und emotionalen Momentaufnahmen berichten Hobby-Reisejournalisten live über ihre Abenteuer. Die einen fanden sie in den Paradiesen Brasiliens, andere zog es an den wintereisigen Baikalsee oder fuhren rund 30.000 Kilometer entlang der Seidenstraße.

Den Auftakt bildet am 17. März, ab 19.30 Uhr, die Multimedia-Reportage „Die faszinierende Tierwelt Europas“ von Ralf Weise. Höhepunkte des Festivals setzen die acht Referenten der Kurzbeiträge am Samstag, ab 14.30 Uhr, mit ihren jeweils 15-minütigen Bild-Reportagen. Die Referenten kommen unter anderem aus Dresden und Berlin, aus Alsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis. Jens-Uwe „Ju“ Walter aus Jena beschließt das Festival am Samstag, ab 19.30 Uhr, mit der Multimedia-Reportage „Tuktoyaktuk – am Ende der Straße“.

Kartenreservierung: per E-Mail: kontakt@lichtbildzeit.de, im Internet: www.lichtbildzeit.de oder unter Telefon: 0178/148 1447