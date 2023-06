Die Wolken-Versteher: Retter im Unstrut-Hainich-Kreis haben besondere Ausbildung

Unstrut-Hainich-Kreis. Donnerwetter: Um die Wettersituation im Unstrut-Hainich-Kreis besser einschätzen zu können, werden Mitarbeiter der Einsatzleitstelle geschult. So gelingt die Vorhersage.

Starkregen, Sturm, Gewitter, Hagel und Hitze – in den vergangenen Jahren steigt die Zahl der Extremwetterereignisse rasant.

Unwetter mit Platzregen, der sintflutartig die Straßen entlang schießt und Gullys, die es kaum schaffen, die Wassermassen aufzunehmen, sind auch im Unstrut-Hainich-Kreis schon längst keine Seltenheit mehr. Doch wie gut lassen sich Wetterlagen überhaupt vorhersehen?

Einer, der es wissen muss, ist Pascal Kessler. Der gebürtige Bad Langensalzaer ist ausgebildeter Notfallsanitäter und arbeitet als Teamleiter auf der Einsatzleitstelle des Landkreises. Er betreut 17 Disponenten und hat vor kurzem eine Wetterschulung beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig absolviert.

Dabei sei es nach Angaben Kesslers darum gegangen, Wetterlagen frühzeitig zu erkennen, Daten einzuschätzen, um so die Personalplanung für die Einsatzleitstelle zeitig kalkulieren zu können. Demnach sind die Wetterprogramme der Leitstelle mit denen des Deutschen Wetterdienstes vernetzt. Daten werden in Echtzeit erfasst, können sofort im Kommandoraum der Leitstelle am Mühlhäuser Böhntalsweg analysiert werden

Wetterdienst ist ständiger Berater

Sieht der diensthabende Disponent ein größeres Unwetter oder Sturmtief auf den Unstrut-Hainich-Kreis zukommen und ist sich des Ausmaßes nicht völlig sicher, könne er inzwischen auch direkt bei der regionalen Wetterberatung in Leipzig anrufen und sofort mit einem ausgebildeten Meteorologen sprechen. Am Telefon gebe dieser dann Auskunft über den zu erwartenden Verlauf und die Intensität des Extremwetters.

Pascal Kessler – hier mit und Kreisbrandinspektor Florian Krieg (hinten) – hat sich in Sachen Wetter schulen lassen. Foto: Daniel Volkmann / Funke Medien Thüringen

Nach wie vor aber ließe sich ein enormer Regenguss wie vor drei Jahren in Felchta nicht genau vorhersagen und schon gar nicht in irgendeiner Form eingrenzen, meint der Experte.

Kessler hatte am Tag nach dem Starkregen von Felchta Dienst. „In der Nacht hat es bei uns in Bad Langensalza etwas geregnet, absolut nichts, was darauf hingedeutet hätte, dass wenige Kilometer weiter eine Katastrophe über die Menschen hereinbricht“, sagt Kessler.

Er empfiehlt den Bürgern im Unstrut-Hainich-Kreis, die Warnwetter-App des Wetterdienstes zu nutzen. „Zum ersten Mal habe ich so eine Weiterbildung beim Wetterdienst besucht, da wir leider nicht alle Mitarbeiter zu solch einem Lehrgang senden können, werde ich das gewonnene Wissen an mein Team weitergeben“, sagt der Teamleiter.

Gut 32.000 Einsätze pro Jahr werden von den 17 Leitstellendisponenten im Landkreis vermittelt. Knapp 1000 Einsätze davon würden nach Informationen von Kreisbrandinspektor Florian Krieg vom Wetter verursacht oder beeinflusst. Die Tendenz sei steigend.

Auch wenn die eingehenden Notrufe für den Unstrut-Hainich-Kreis derzeit noch in den Räumen der ehemaligen Leitstelle am Mühlhäuser Böhntalsweg koordiniert werden, wird in einigen Wochen aus dem neuen Domizil der Leitstelle in der ehemaligen Görmar-Kaserne am Lindenhof gefunkt. Sämtliche Umbauarbeiten seien nach Angaben von Kreisbrandinspektor Florian Krieg abgeschlossen.