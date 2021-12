Die Zeit der Pläne

Klaus Wuggazer über komplexe Festvorbereitungen

Erst wird der Baum geschmückt, dann sagt Dicki ein Gedicht auf, dann holen wir die Geschenke rein, dann sehen wir uns die Weihnachtssendung an, dann wird ausgepackt und dann machen wir’s uns gemütlich“: Spätestens seit Loriots Weihnachtssketchen wissen Hausfrauen wie ich, dass das Fest vor allem gut durchgeplant werden muss. Zum Beispiel Besuchsabläufe – wer kommt wann zu wem und bleibt wie lange? – , die dieses Jahr zudem wieder Gesetzesvorschriften unterliegen, was Anzahl, Herkunft und G-Status der Gäste betrifft. Für die Zubereitung der Weihnachtsgans habe ich ob ihrer Komplexität gar einen mehrseitigen Basiszeitplan. Der wird jährlich an die Eckdaten des aktuellen Vogels, die wechselnde Füllung und die anschließenden Verzehrrahmenvorgaben angepasst.

Was ich aber jetzt auf der Internetseite einer Boulevardzeitung las, ging selbst mir zu weit. Unter dem Titel „So werden sie ihren Weihnachtsbaum los“ gab es dort Entsorgungstipps. Wo die meisten Haushalte doch noch nicht einmal einen Baum gebunkert haben. Auch dessen Besorgung (Kauf? Selbstschlag?) und Gestaltung obliegen selbstverständlich dem jährlich wiederkehrenden Planungszwang. Aber wer sich jetzt schon mit dem Ende der stillen Zeit befasst, kann auch gleich Ostern mit durchplanen.