Diebe stehlen Gasflaschen von einem Mühlhäuser Einkaufsmarkt

Görmar. Am vergangenen Wochenende schlugen Diebe gleich zweimal auf dem Parkplatz eines Sonderposten-Marktes in der Sondershäuser Landstraße zu, meldet die Mühlhäuser Polizei.

Nachdem sie zunächst zwischen Sonnabend, 23.50 Uhr, und Sonntag, 23.20 Uhr einen Gittercontainer mit Gasflaschen gewaltsam öffneten, kehrten sie in der Nacht zu Montag nochmals zurück und machten sich an einem weiteren Gittercontainer zu schaffen. Aus beiden erbeuteten die Täter eine bislang noch unbekannte Anzahl an Gasflaschen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer: 03601/4510 zu melden.