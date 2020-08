Diebe stehlen Pflanzen und Zigarettenautomaten

Pflanzen vom Beet gestohlen

Pflanzen im Wert von über 100 Euro erbeuteten Diebe in der Nacht zu Mittwoch aus einem Wohngebiet in der Langensalzaer Straße. Die Pflanzen, wobei es sich um Rosensträucher und andere Staudengewächse handelte, waren erst neu auf einem Beet ausgepflanzt worden. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib der Pflanzen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Diebe erbeuten Zigarettenautomat

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Diebe in Tottleben im Unstrut-Hainich-Kreis abgesehen. Der oder die Täter entwendeten den Automaten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Der Zigarettenautomat war an einem Gebäude in der Hauptstraße angebracht. Durch den Diebstahl wurde die Hausfassade beschädigt. Wie hoch der entstandene Beuteschaden ist, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Die Polizei fragt. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.