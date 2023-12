Diebe steigen in mehrere Mühlhäuser Garagen ein

Unstrut-Hainich-Kreis Beute der Täter war unter anderem Weihnachtsdeko. In Bad Langensalza erwischte die Polizei außerdem einen alkoholisierten Autofahrer.

Diebe erbeuten Werkzeug und Weihnachtsdeko aus Garagen

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in Garagen im Mühlhäuser Stadtgebiet eingebrochen. Am Forstberg drangen die Täter insgesamt in drei Garagen ein. Hierbei erbeuteten sie Weihnachtsdeko und Werkzeuge im Wert von etwa 550 Euro. Auch ein Garagenkomplex an der Unstrut war betroffen, hier wurden gewaltsam mindestens zwei Garagen geöffnet. Da die Eigentümer nicht vor Ort waren, könne die Polizei zum Beutegut noch keine Angaben machen. Die Geschädigten sollen sich bei der Polizei in Mühlhausen melden. Entsprechende Anzeigen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen.

Mann wird alkoholisiert beim Autofahren erwischt

Die Polizei stellte am Sonntag gegen 0.45 Uhr einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss fest. Der bei einer Kontrolle in der Kurstraße in Bad Langensalza durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 52-jährigen Mann ergab einen Wert von 0,8 Promille, sodass sich der Betroffene auch noch einer Blutprobe unterziehen musste, so die Polizei. Dem Fahrer droht ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.