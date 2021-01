Diedorf wird Modellort für die Energiewende

Blick auf die Agrargenossenschaft, hinten links unter den drei grünen Kuppeln die Anlage, in der Biogas erzeugt wird.

Eigenheimbesitzer, Wohnungseigentümer und Unternehmer in Diedorf werden künftig stärker bei energetischen Sanierungen und Investitionen unterstützt. Die Landgemeinde Südeichsfeld ist mit ihrer Ortschaft eine von 20 Kommunen in Thüringen, die sich erfolgreich an der Initiative „Projekte im Quartier“ der Thüringer Energie AG (Teag) beworben haben.