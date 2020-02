Diedorfer Umzug samt Greta vom Winde verweht

Das Wetter spielte am Wochenende im Karneval auch im Unstrut-Hainich Kreis eine große Rolle. Der Umzug Diedorf am Sonntag musste wegen Wind und Regen abgesagt werden. Der Zug am Samstag in Großengottern zog dagegen umjubelt und trockenen Fußes durchs Dorf. Und auch die Rathausstürmung in Schlotheim verlief planmäßig.

Diedorfs Prinzenpaar Franziska I. und Johannes I. ließ sich die Stimmung nicht vermiesen und zog mit Gefolgschaft in die trockene Südeichsfeldhalle. Foto: Reiner Schmalzl

Erstmals musste der Diedorfer Carnevals-Verein (DCV) seinen Fastnachtsumzug wegen Sturm und Regen absagen. Stinksauer in doppelter Hinsicht war da auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Sie wollte eigentlich höchstpersönlich im Eichsfeld das Bad in der Menge genießen.

Der Mottowagen des Gesangvereins „Cäcilia 1888“ stand verlassen auf dem Hof von Siegfried Motz (80), der mit seinem Bruder Willi (79) eine Woche lang gebastelt und gemalert hatte. „Schützt Umwelt und Klima ohne mich. Das wär prima“, lautete eine Aufschrift am Fahrzeug der „Heiligen Greta“ als Schutzpatronin gegen dicke Luft. Das Fußvolk des Gesangvereins wollte gar in alternativer Mobilität daherkommen, mit Windmühlen auf den Rücken, als fliegende Teppiche oder mit Hexenbesen. Das alles fiel aus.

Traurig war auch Prinzessin Franziska I.: „Ich hatte mich so gefreut, denn der Umzug ist ja immer das Highlight hier in Diedorf. Alle haben sich wieder so viel Mühe gemacht.“ Doch Sicherheit und Gesundheit für Umzugsteilnehmer und Zuschauer gingen vor. So blieb auch das 30-Liter-Fass mit Glühwein in der Garage des Prinzessinnen-Hauses bei Familie Metz kalt. Gefeiert wurde dann trotzdem, in gemütlicher Runde in der Südeichsfeldhalle.

Angeführt wurde der Zug in Großengottern vom Spielmannszug Sachsensiedlung aus Mühlhausen. Foto: Klaus Wuggazer

Zum Glück hatte dagegen Peter Meißner, der Zugchef von St. Bock in Großengottern, rechtzeitig Kontakt mit Petrus aufgenommen, wie er selbst sagte: Bei trockenem, recht warmem und nicht zu windigem Wetter wälzte sich der Karnevalsumzug durch Großengottern. Es war im ganzen Landkreis der einzige am Faschingssamstag, nachdem sich der Bad Langensalzaer LCC aufgelöst hat und mit ihm der Umzug dort. So freuten sich die Großengotterner auch über einen riesigen Showtruck des Thamsbrücker TCC. Ebenso Premiere feierte im Zug der Tanzsportverein Unique aus Mühlhausen.

Auch der örtliche Reitclub St. Walpurgis war mit einem Wagen dabei, wie auch der Mülverstedter VCC. Aus dem St.-Bock-Verein, der in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag feiert, rekrutierten sich gleich mehrere Wagen und Laufgruppen, vom Elferrat und der Garde bis zu den „Lästerschwestern“, die auch auf der Bühne stehen. Gemäß dem diesjährigen Motto „Den 65. feiert der Bock – im Ballkleid oder Lumpenrock“ hatten die Frauen Ballkleider gewählt und waren damit eine echte Augenweide im Zug.

Um die 400 Teilnehmer waren es wohl insgesamt, sagte Meißner. Traditionell gibt es auch besondere Gruppen aus dem Ort, wie „de Bipsnasen“, zu denen rund 20, vor allem junge Leute gehören, die dem Karneval freundschaftlich verbunden sind. Thomas und Doris Niebergall, die Gründer, freuen sich, dass die Gruppe seit vier Jahren sogar über einen eigenen Wagen verfügt. Noch so eine Gruppe ist der Donnerstagsclub, der auf eine regelmäßige, gemütliche Runde beim Bier zurückgeht. Dessen Wagen glänzte mit dem originellen Spruch „Bier hat 5 Prozent – wie unser Ministerpräsident“.

Der Donnerstagsclub nahm in Großengottern die Landespolitik aufs Korn. Foto: Klaus Wuggazer

Für Musik sorgte neben der Beschallung von den Wagen, der Mühlhäuser Spielmannszug Sachsensiedlung. Sie alle wurden vom Publikum an den Straßen mit vielfachem Helau gefeiert, im Gegenzug regnete es immer wieder Kamelle. Der Zug führte vom Vereinsheim in den Kittel, wo das Prinzenpaar Franziska I. und Michael II.l zuhause abgeholt wurde.

Im Rathaus, der nächsten Station, kam es dann zur Schlüsselübergabe von Ortschaftsbürgermeister Thomas Schneider und Landgemeindechef Uwe Zehaczek – es war sein erster Karneval in diesem Amt – an die neuen Regenten, zu denen auch das Kinderpaar Linda I. und Richard I. gehört. Schneider lobte in Reimform und mit Augenzwinkern das diesjährige Programm der Gotterschen Narren und würdigte das große Engagement alle Beteiligten. Vereinschef Andreas Schein bedankte sich im Gegenzug. Danach ging es im Tross zurück ins Vereinsheim, wo mit offenem Ende in allen Räumen gefeiert wurde.

Traditionsgemäß ging es auch in Schlotheim zu, wo im 60. Jahr des Bestehens des Karnevals am Samstag das Rathaus von Narren gestürmt wurde. Mit einem kleinen Umzug war das närrische Gefolge mit dem Prinzenpaar Mathilde I. und Steffen I. auf dem Markt angekommen. Dort warteten schon viele Schaulustige.

Rathauserstürmung in Schlotheim: Bürgermeister Hans-Joachim Roth übergibt den Stadtschlüssel symbolisch an Prinzessin Mathilde I. Links der Moderator des SCC, Adriano Kring. Foto: Klaus Dreischerf

Der Kampf verlief in üblichen Bahnen. Die Narren lieferten sich mit dem Stadtteilbürgermeister Hans-Joachim Roth wechselseitigem Konfettibeschuss mit der Aufforderung, er solle sich mit seinen Ratsherren ergeben. Worauf alle warteten, war der bekannte Wortwechsel mit dem „Schlotheimer Stinkstiefel“ in Person von Peter Chladeck. Der zeigte sich etwas verwundert über das Erscheinungsbild des Bürgermeisters mit seinem bunten Anzug. Roth erwiderte, dass er sogar so in der kommenden Woche in Erfurt in den Landtag gehen würde.

„Ich bin ganz durcheinander und kann’s nicht versteh‘n. Zu wem soll ich eigentlich jetzt geh‘n? Schlotn ist weg, heißt Heilinger Höhen“, reimte der Stinkstiefel Richtung Bürgermeister. Das Ortsschild sei durch eine Tempo 50-Tafel ersetzt worden, in Mehrstedt stehe nur „Beschränkter Winterdienst“. Dafür gab es Lacher und Beifall. Nur Hohenbergen heiße weiter Hohenbergen. Roth entgegnete, dass er auf der Lauer gelegen und das Schild verteidigt habe, damit es nicht in irgendeiner Garage verschwände.

„Ich weiß nicht, was das alles hier soll – man hört was von dir und was von Nicole. Dich haben se gewählt und die andere gekauft…“ konstatierte Peter Chladeck in Anspielung auf die ehemalige VG-Chefin und jetzige Beauftragte Nicole Gehret. „Erkläre uns doch jetzt alles ganz genau, verbunden mit einem dreifachen Schloth-Nott-Heil Helau“, forderte er den Bürgermeister auf.

Roth spielte den Ball weiter an die Kommunalaufsicht, die hier das Sagen habe. „Doch schon im Mai haben wir wieder die Qual der Wahl und darum habt das Herz auf dem rechten Fleck“, so der Bürgermeister auf die Frage nach einem weiteren Bewerber. „Ich soll doch nicht etwa weg? Hab uns befreit von Millionen Schulden, wollt ihr mich denn nicht mehr dulden?“ fragte er und warb darum, zur Wahl „das Kreuzchen an der richtigen Stelle“ zu machen, als bei ihm.

Geschlagen von der Übermacht der Narren übergab er schließlich den Rathausschlüssel für die drei tollen Tage unter dem Beifall aller Anwesenden an die Prinzessin.