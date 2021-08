Dieselkraftstoff läuft aus: Feuerwehr in Mühlhausen im Einsatz

Mühlhausen In Mühlhausen ist Dieselkraftstoff aus einem Lkw-Tank ausgelaufen. Die Feuerwehr musste zur Beseitigung anrücken.

Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend auslaufenden Dieselkraftstoff auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes im Papiermühlenweg in Mühlhausen beseitigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lkw verbotswidrig das Gelände befahren und sich dabei an einer Regenabflussrinne mit Laubfanggittern den Tank beschädigt.

Eine nicht unerhebliche Menge an Dieselkraftstoff verteilte sich auf dem Boden. Die alarmierten Polizisten kümmerten sich um die Unfallaufnahme und informierten das Umweltamt. Eine Mitarbeiterin erschien an der Unfallstelle. Noch ist unklar, ob es Schäden im Boden gibt.

