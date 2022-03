Deutsch-Ukrainer aus Mühlhausen: „Diesen Tag werde ich nie vergessen“

Mühlhausen. Wie der in der Ukraine geborene Oleg Shevchenko aus Mühlhausen den Krieg in seinem Heimatland erlebt. Und was er über die große Hilfsbereitschaft denkt.

Als Oleg Shevchenko am 24. Februar von der Invasion Russlands in die Ukraine erfuhr, sei er fassungslos gewesen. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, sagt er.

Der 26-Jährige ist vor 19 Jahren nach Deutschland gekommen und lebt seitdem in Mühlhausen. Geboren wurde Oleg Shevchenko in der Ukraine, einen Großteil seiner Kindheit verbrachte er auf der Krim. „Als wir damals hier her gekommen sind, mussten wir noch erklären, wo die Krim liegt“, erzählt er. Seit die Insel allerdings 2014 von Russland annektiert wurde, sei sie in aller Munde.

Shevchenko Großeltern – sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits – stammen aus Belarus. Die Familie seiner Mutter sei in der Nazizeit nach Asien geflüchtet und später auf die Krim gezogen. Sein Vater habe in der Region Cherson gelebt, bevor er ebenfalls auf die Krim ging. Die Stadt im Süden der Ukraine ist inzwischen von den Russen besetzt worden. Während seine Schwester noch in der ehemaligen Sowjetunion geboren wurde, war Oleg Shevchenko der erste in der Familie mit ukrainischem Pass.

„Dieser Hintergrund macht etwas mit einem“, sagt er. Mehr denn je fühle sich der 26-Jährige jetzt als Ukrainer. „Ich habe zwar in Moskau studiert, aber das Heimatgefühl stellt sich nur ein, wenn ich in der Ukraine bin.“

Krieg verändert Zugehörigkeitsgefühl

Im vergangenen September sei er das erste Mal in der Hauptstadt Kiew gewesen. Dort habe die Bevölkerung noch bis vor kurzem keine Grenzen gelebt. „Wir waren eins. Russland war der große Bruder“, sagt Shevchenko. Der Krieg habe das Zugehörigkeitsgefühl der Ukrainer verändert.

Die Abgrenzung gelte allerdings nicht automatisch für die russische Bevölkerung. „Derzeit findet da eine Spaltung statt, die nicht gut ist. Wir dürfen die Russen nicht für das verantwortlich machen, was Putin getan hat“, erklärt er.

Die Bilder von Bomben, Flüchtenden und Kindern in Bunkern, die derzeit aus der Ukraine gesendet werden, seien für Shevchenko und seine Eltern verstörend. „Wir sind in diesen Tagen wie gelähmt. Der Alltag rauscht eigentlich nur an uns vorbei, ohne dass wir richtig daran teilnehmen. Auch an Schlaf ist im Moment kaum zu denken“, sagt der 26-Jährige.

Viele Bekannte und Freunde seien immer noch in den Kriegsgebieten. „Die Tochter meiner Patentante ist derzeit in Kiew. Sie hat versucht, mit Hilfe eines Hilfskonvois da raus zu kommen, hat es aber nicht geschafft“, erzählt Shevchenko. In der Hauptstadt herrsche Ausgangssperre. Angst sei derzeit ihr stetiger Begleiter.

Die Sozialen Netzwerke seien im Moment der einzige Weg, Kontakt zu halten. Tag und Nacht schaue die Familie immer wieder nach, ob es ein neues Lebenszeichen gibt. Das sei inzwischen aber gar nicht mehr so einfach, weil die Internetverbindung in Kiew immer wieder zusammenbricht. „Wir haben wirklich Sorge, den Kontakt zu verlieren“, sagt Shevchenko.

Dasselbe gelte für einen engen Freund, der im Parlament arbeitet und damit zum System um Präsident Wolodymyr Selenskyj gehört. „Was mit ihm passieren könnte, möchte ich mir gar nicht ausmalen“, so der 26-Jährige.

Oleg Shevchenko will vor allem durch seine vielen Kontakte in der Ukraine, aber auch in Thüringen helfen und vermitteln. Er ist unter anderem Mitglied im Mühlhäuser Stadtrat, im Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises und in vielen anderen sozialen Projekten engagiert. „Dass so viele Menschen helfen wollen, spenden und Schlafplätze zur Verfügung stellen, macht mich wirklich stolz. Als Mühlhäuser und als Ukrainer“, sagt er.

Die Überlegung, wie es in den kommenden Wochen in der Ukraine weitergehen könnte, schiebe Oleg Shevchenko derzeit noch so gut es geht von sich. „Ich schaue gerade vor allem auf das jetzt und hier und ich hoffe darauf, dass doch noch alles gut werden kann“, sagt er.