Digitale Bücherregale bieten Nachschub im Unstrut-Hainich-Kreis

Nachschub für Lese- und Lernstoff gibt es im Landkreis trotz Schließung der Bibliotheken wegen der Corona-Pandemie. Die Büchereien in Bad Langensalza, Mühlhausen und Bad Tennstedt sind an die Thüringer Onlinebibliothek Thuebibnet angeschlossen. Digitale Ausleihen sind dort weiter rund um die Uhr möglich. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Gerade jetzt, wo Kinder und Jugendliche zu Hause sind, ist die digitale Ausleihe eine gute Alternative zum Bibliotheksbesuch“, sagt Bad Langensalzas Bibliotheksleiterin Martina Möschl. Auch diejenigen, die die Onleihe bisher nicht genutzt haben, sollten sie ihrer Ansicht nach jetzt einmal ausprobieren.

Voraussetzung dazu ist ein gültiger Bibliotheksausweis, dann ist die Onleihe völlig kostenlos. Mehr als 90.000 Medien stehen zur Verfügung – Bücher, Musik, Zeitungen, Zeitschriften, Hörspiele und Filme. Allein fast 5000 Medien gibt es dort in der Kinderbibliothek, für den Bereich Schule und Lernen sind es fast 5500. Sie lassen sich mit wenigen Klicks auf Computer, Tablet, Smartphone oder E-Book-Lesegerät laden.

Das ist die Startseite der Onlinebibliothek Thuebibnet. Foto: Anette Elsner

Bad Langensalzas Stadtbibliothek bietet jetzt in der Corona-Krise wie bisher Hilfe bei der Onleihe an – jedoch nur telefonisch. Möschl kann allerdings keine konkreten Zeiten nennen, zu der die Mitarbeiter erreichbar sind. „Die Kunden sollen es am besten vormittags versuchen“, informiert sie.

Auch das Team der Stadtbibliothek Mühlhausen steht während der verordneten Schließzeit während der Öffnungszeiten und darüber hinaus telefonisch bereit und beantwortet Fragen zur Onleihe und versucht, bei anderen Problemen zu helfen. „Die Mitarbeiter bemühen sich auch, individuelle Lösungen für Nutzerinnen und Nutzer zu finden, zum Beispiel wenn dringender Bedarf nach bestimmten Buchtiteln besteht“, informiert Stadtsprecherin Anke Pfannstiel.

Kurz vor der Schließung der Bibliotheken hatten sich vergangene Woche die Menschen noch mit Lesestoff eingedeckt. Dass die Stadtbibliothek in der Jakobikirche in Mühlhausen am letzten Öffnungstag vergangenen Samstag deshalb verlängert geöffnet war, stieß laut Pfannstiel auf enorme Resonanz. Es gab an diesem Tag mehr als 900 Entleihungen und einer Reihe von Neuanmeldungen. Auch in Bad Langensalza gab es viele Entleihungen. In der zweistündigen Öffnungszeit am vergangenen Samstag waren es mehr als 250. Martina Möschl nennt das „ordentlich“.

Ausleihen werden verlängert und Mahngebühren ausgesetzt

Die Stadtbibliothek in Bad Langensalza war 2016 die erste Bücherei im Landkreis, die dem Zusammenschluss der Thüringer Bibliotheken beigetreten ist. 2017 kamen die Büchereien in Mühlhausen und Bad Tennstedt dazu. Alle drei Bibliotheken verzeichnen inzwischen einen wachsenden Anstieg der Onleihe. Zu den Nutzern gehören alle Altersklassen.

In der Corona-Schließzeit müssen die Bibliotheken nun die Ausleihen verlängern. Martina Möschl arbeitet davon täglich mehr als hundert ab. Nutzer müssen sich auch keinerlei Gedanken über Mahngebühren machen, da diese ausgesetzt werden.

Die Schließzeit wird auch genutzt, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Bad Tennstedts Bibliotheksleiterin Sandra Seidl rechnet Fördermittel ab, pflegt Datenbanken und entwirft Veranstaltungskonzepte sowie ein neues Bibliothekskonzept. „Damit wir nach Corona bestens für unsere Kunden aufgestellt sind.“



www.onleihe.de/thuebibnet/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html