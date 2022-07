Digitale Schnitzeljagd zur Mühlhäuser Stadtgeschichte

Mühlhausen. Mühlhäuser Museen laden mit „Actionbound“ auf die historische Wehranlage.

Den Originalschauplatz einer geheimen Liebesgeschichte entdecken, einem Kaffeeplausch der Biedermeierzeit lauschen oder gar dem Teufel begegnen? Mit dem Angebot Actionbound können sich Familien auf eine digitale Schnitzeljagd auf der Stadtmauer begeben. Das Erlebnisprogramm bieten die Mühlhäuser Museen laut einer Ankündigung am Mittwoch, 27. Juli um 15 Uhr mit Start am Rabenturm an. Mit Smartphone oder Tablet entdecken die Gäste demnach Geschichten und Gerüchte rund um die Historische Wehranlage. Verpackt als Rätsel, Jagd nach QR-Codes, Hörgeschichten und Spielszenen soll die Vergangenheit der Stadt lebendig und Lust auf Geschichte geweckt werden.