Unstrut-Hainich-Kreis. Wer Probleme mit Smartphone, Tablet und Co. hat, kann sich am Donnerstag an die Volkshochschule wenden.

Die Digitalisierung stellt viele Menschen oft vor recht große Herausforderungen. Eine Digitalsprechstunde der Volkshochschule soll helfen, sich besser zurechtzufinden. Am Donnerstag, den 26. November, zwischen 10.30 bis 12 Uhr gibt es in der Hauptgeschäftsstelle in der Meißnersgasse 1b in Mühlhausen eine kostenlose Beratung zur Anwendung von Smartphone, Tablet und Laptop.

Anmeldetelefon: 03601/4039908