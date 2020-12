Die Digitalfunkumrüstung der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge im Unstrut-Hainich-Kreis ist abgeschlossen, darüber informierte Rolf Steinbrecher von der technischen Servicestelle des Kreises am Dienstag.

Seit über drei Jahren koordiniert Steinbrecher die Einbauten der neuen Digitalfunkgeräte, vermittelt zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Landesverwaltungsamt sowie dem Thüringer Innenministerium. Insgesamt habe man alle 190 Blaulichtfahrzeuge im Kreis mit Digitalfunk ausgerüstet, fast 1000 mobil und fest verbaute Funkgeräte seien inzwischen im Betrieb. Der Freistaat Thüringen bezuschusste die Umrüstung der Fahrzeuge mit insgesamt 70 Prozent, den Rest musste die jeweilige Kommune aufbringen.

Der Umbau nahm laut Steinbrecher einiges an Zeit in Anspruch. Ein Monteur schaffte am Tag ein Fahrzeug. „Sämtliche Innenverkleidungen müssen abgenommen und Leitungen verlegt werden. Die Digitalfunkanlage wird nach dem Einbau umfangreich eingemessen. Außerdem geht eine sehr umfangreiche Dokumentation mit der Umrüstung einher“, sagte der 64-Jährige. Somit könne man später genau nachvollziehen, was am Auto modifiziert wurde und wo welche Leitungen laufen.

Kreisbrandinspektor Florian Krieg erläutert die Vorteile der neuen Technik. Anders als beim Analogfunk könne die Digitaltechnik Daten und Standorte übertragen. Auch sei das Schreiben einer Alarmkurznachricht möglich. Das im Analogfunk häufig aufgetretene Rauschen bliebe völlig aus. Entweder habe man eine Verbindung, die der eines Telefonates gleicht, oder man habe keine. Thüringenweit könnten die Feuerwehren in verschiedenen Gruppen untereinander funken, auch dies sei bisher nicht möglich gewesen.

Auch das Funken in ein anderes Bundesland sei möglich. Bei den Rettungswagen und wenigen Feuerwehrfahrzeugen im Kreis sei es so, dass während der Alarmierung die genaue Anfahrtsbeschreibung von der Wache bis zum Ereignisort aufgespielt wird. Das Netz im Unstrut-Hainich-Kreis sei in Ordnung. Probleme gibt es laut Steinbrecher in einem Bereich um die Orte Großvargula und Schierschwende, an einem besseren Netz wird dort aber schon gearbeitet.