Braucht Bad Langensalza mehr Wohnmobilstellplätze? Und wenn ja: Wo könnten sie entstehen? Diese Fragen beschäftigten jüngst den städtischen Bauausschuss und sollen dort weiter besprochen werden.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Silvio Hellmundt (WIR), hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Anlass sei zum einen die wachsende Zahl von Wohnmobilisten in Corona-Zeiten gewesen. Mehr noch: Er habe ein auswärtiges Paar getroffen, das mit seinem rollenden Heim in der Stadt campierte und an ihr so großen Gefallen fand, „dass sie hier ein Haus gekauft haben.“

Wäre der Wohnmobiltourismus also sogar ein Lockmittel für neue Einwohner? Eher ein charmanter Randgedanke, machte Hellmundt selbst klar. Aber der Bedarf für Stellmöglichkeiten sei offensichtlich da. Der von ihm ins Spiel gebrachte Jahnplatz sei allerdings eher ungeeignet, weil er komplett anders genutzt würde, machte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) klar. Der befestigte Parkplatz dort sei für Berufspendler gedacht, der geschotterte Teil für Bürger, Gäste zu Veranstaltungen im Kulturzentrum nebenan und für die Schausteller beim Brunnenfest.

Stromsäulen und Wasseranschlüsse sind nötig

Weiter sei auf der Fläche der Kleingartenanlage mittelfristig bekanntlich ein Wohngebiet geplant. All das sei im Stadtentwicklungs- und im Kurortkonzept so festgezurrt.

Stellflächen zu markieren reiche zudem nicht, es brauche auch Infrastruktur wie Stromsäulen, Wasseranschlüsse oder Entsorgungsmöglichkeiten, sagte Reinz. „Ein paar Steckdosen sind schnell aufgestellt“, meinte dagegen Hellmundt. Er habe eher die kaum mehr genutzten Busparkplätze hinter dem Kulturzentrum im Blick.

Standort an der Therme wurde mit Anpflanzungen aufgewertet

Dem widersprachen jedoch auch Volker Pöhler CDU) – „der Jahnplatz ist total ungeeignet“ – und Alexander Ernst (Bürgerliste/FDP), der das Umfeld der Therme bevorzugt. Neue Plätze müssten qualitativ gut ausgestattet sein, da sei heute Standard. Ernst regte an, zuerst die Auslastung der bestehenden Plätze näher zu analysieren. Dem pflichtete Jane Croll (CDU) bei. Gegen den Standort sprächen auch die Pläne für die Gestaltung des Kulturzentrumumfelds, ergänzte Reinz. Dafür liegen schon seit 2014 Pläne vor. Der kleine Park zwischen dem Gebäude und der Stadtmauer soll aufgewertet werden, zum Beispiel mit Spielgeräten. Der ehemalige Stadtteilgarten an der Nordseite des Hauses solle dereinst Wasserspielplatz werden. Auch die alte Toilette wolle man sanieren.

Reinz sieht, wenn überhaupt, einen Standort an der Goethestraße. Das wäre nahe der Therme und der 16 Stellplätze, die es schon gibt. Die sind laut Tourismusgesellschaft KTL dieses Jahr gut ausgelastet, öfters sogar voll. WLAN-Zugang, Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden. Der Platz wurde aufgewertet, etwa mit Anpflanzungen.

Mögliche Fördermittel müssen noch geprüft werden

Ebenso prüfen müsse man, ob es für neue Stellplätze Fördermittel gebe, hieß es im Ausschuss. Vorbild sei Mühlhausen, wo 2019 auf dem Parkplatz Hanfsack im Engelsgarten neun Stellflächen entstanden, für 102.000 Euro. Drei Viertel davon kam vom Land als Förderung.

Dagmar Kleemann (SPD) brachte zu guter Letzt weitere mögliche Standort in die Debatte, etwa am Rosengarten oder im Wohngebiet Nord. Die Diskussion wird weitergehen.