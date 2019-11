Diskussion um Kindergartenplätze in Mühlhausen

Gibt es in Mühlhausen und den Ortsteilen genügend Kindergartenplätze? Laut Stadtverwaltung ja. 1679 würden in diesem Kita-Jahr benötigt und in den 22 Kindergärten vorgehalten. Die Zahl habe die Stadt an den Unstrut-Hainich-Kreis gemeldet, der daraus, wie gesetzlich gefordert, den Bedarfsplan für die Betreuungsplätze erstellt und der vom Jugendhilfeausschuss beschlossen wird.

Nun wurde in der Sitzung des Gremiums heftig darüber diskutiert. Von unrealistischen Bedarfszahlen der Stadt, die zu einer gefährlichen Entwicklung führen könnten, war die Rede.

Vor einem Jahr meldete die Stadt, laut Landratsamt, 1476 Plätze an – damals noch ohne die jetzt eingemeindeten Weinbergen-Orte. Für den Zeitraum bis 31. Juli 2020 spricht die Stadt nun von einer Aufstockung um sechs Plätze.

Ein Kind spielt in einem Kindergarten im Unstrut-Hainich-Kreis. Foto: Alexander Volkmann

Kreistagsmitglied Tino Gassmann (Grüne) aus Mühlhausen stellt infrage, dass das angesichts steigender Kinderzahlen realistisch sei. Er hatte im Jugendhilfeausschuss sogar angeregt, einen höheren Bedarf zu beschließen, als ihn die Stadt anmeldet. Diakonie-Chef Reiner Engel mahnte das Gremium zur Verantwortung. Man könne keinem Plan zustimmen, wenn nicht klar sei, ob die Zahlen realistisch seien.

Man solle nicht über den Kopf der Stadt Mühlhausen hinweg entscheiden, intervenierte Schlotheims Bürgermeister Hans Joachim Roth (CDU). Das Thema habe „politische Sprengkraft“.

Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Micha Hofmann, ist der Auffassung, dass allein die intensive Diskussion darüber ein Signal an die Stadt sei. Die habe letztlich die Hoheit über die Kita-Plätze. Mit zehn Ja-Stimmen und vier Enthaltungen wurde der Bedarfsplan für den Landkreis beschlossen.

Im Unstrut-Hainich-Kreis wurden zum Stichtag 30. Juni 2019, also vor der Einschulung, insgesamt 4948 Jungen und Mädchen in Kindergärten betreut, ein Jahr davor waren es 4892, im Jahr 2010 exakt 4220.

Angesichts der Diskussion reagierte Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) mit Unverständnis. „Es ist doch sehr verwunderlich, dass derartige Aussagen in einem Gremium zustande kommen, in dem mit dem Landratsamt und den Kita-Trägern die zentralen Akteure der Bedarfsplanung an einem Tisch sitzen“, erklärte er auf Nachfrage. Umso hilfreicher werde es sein, dass die Stadt mit der Einführung eines Kita-Portals Anfang kommenden Jahres valide Zahlen vorliegen habe.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen wird derzeit über Formulare des Fachdienstes Familie und Jugend bei den Kommunen abgefragt. Die Stadt Mühlhausen erklärte, die Unterlagen würden von den Trägern eigenverantwortlich ausgefüllt. Kita-Leitung, Elternbeirat, Träger und Stadt hätten die Meldungen unterzeichnet. Nicht involviert gewesen sei der Stadtelternbeirat, sagte Sprecher Jens Reidat bei der Ausschusssitzung. Die Kapazitäten in Mühlhausen seien ausgereizt, erklärte er. Rein rechnerisch gebe es zwar keinen Mangel an Plätzen. Die Elternvertretung forderte in der Vergangenheit jedoch eine zusätzliche Kapazitätsspitze über der gesetzlichen Vorgabe. Damit könnte beispielsweise zugezogenen Familien ohne lange Wartezeiten ein Kita-Platz angeboten werden.

Im Mühlhausen müssen Eltern frühzeitig Plätze anmelden. Foto: Alexander Volkmann

Aus dem Fachdienst Familie und Jugend des Landkreises wurde deutlich gemacht, dass immer wieder Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt Mühlhausen geführt würden. Es werde eine Änderung am System der Bedarfsermittlung geben. Ab kommendem Jahr sollen neben der schriftlichen Abfrage auch Gespräche mit Trägern und Elternvertretern geführt werden. Eine Antwort auf die Frage, warum kein wesentlich höherer Bedarf an Kapazitäten in Mühlhausen da sei und Eltern dennoch lange auf einen Kita-Platz warten müssten, könnte der Mangel an Erziehern sein. Räumlichkeiten seinen wohl vorhanden, es fehle jedoch an Fachkräften.

Wolfgang Haupt vom Kita-Träger Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sieht einige soziale Belange bei der Bedarfsanmeldung der Stadt nicht ausreichend gewürdigt, wie zum Beispiel, dass viele Familien nicht in der Lage seien, ihre Kinder in weiter entfernte Kindergärten der Stadt zu bringen. Im Bereich der Unstrut gebe es zwar gleich mehrere große Einrichtungen mit zusammen über 500 Plätzen. Viele Kinder würden dorthin täglich zu Fuß gebracht, nennt er ein Beispiel. Auch die gemeinsame Betreuung von Geschwisterkindern in einer Einrichtung sei nicht genügend im Fokus bei der Planung, so Haupt.

Der Bedarfsplan soll sich, laut Thüringer Kita-Gesetz, an den örtlichen Lebensbedingungen und der Erreichbarkeit der Kindertageseinrichtungen sowie am und Wunsch- und Wahlrecht orientieren.

72 Kindereinrichtungen gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis mit einer Kapazität von 5311 Plätzen. Im Landkreis leben derzeit 4948 Kinder im Alter bis sechseinhalb Jahren.