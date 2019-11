Wie eine alternde Gesellschaft auch zur Chance werden kann

Kloster Zella. Experten aus Einrichtungen und Behörden tauschen sich in Kloster Zella aus. Immer mehr Pflegebedürftige kämen in die Häuser.

Vor welchen Herausforderungen stehen Kommunen, Pflege und Medizin, wenn die Gesellschaft immer älter wird? Das thematisierte am Mittwoch eine Diskussionsrunde in den Räumen der Evangelischen Heimstätte Kloster Zella. Es kämen vermehrt Schwerstpflegebedürftige in die Einrichtungen, sagt Christine Weinrich. Sie ist die Heim- und Pflegedienstleiterin in Kloster Zella. „Früher waren es mehr Jüngere und Fittere. Heute wird so lange zu Hause gepflegt, bis es zum Beispiel wegen Bettlägerigkeit oder Demenz wirklich nicht mehr geht“, sagt die 37-Jährige.