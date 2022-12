Dörfer im Unstrut-Hainich-Kreis locken am zweiten Adventswochenende zu Märkten

Glühwein – wie hier am letzten Wochenende in Bollstedt – gehört zu allen Weihnachtsmärkten. Die Dörfer im Kreis haben zum zweiten Adventswochenende aber noch viel mehr vorbereitet.

Unstrut-Hainich-Kreis. Von Heyerode bis Tottleben: Was die kleinen Orte im Unstrut-Hainich-Kreis für ihre Besucher vorbereitet haben.

Auch am zweiten Adventswochenende locken viele Weihnachtsmärkte in die Dörfer des Unstrut-Hainich-Kreises. Der Nikolaus, der auf etlichen anzutreffen ist, hat viel zu tun. Ein Überblick.

Der 18. Heyeröder Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag an der Eisenbahnbrücke statt. Auftakt ist am 3. Dezember, um 18 Uhr, 19 Uhr startet unter Brücke eine Christmasparty mit Feuerzangenbowle. Am Sonntag geht es um 14 Uhr weiter, dann wird der Markt offiziell eröffnet, der bis 19 Uhr dauert. Um 14.30 beginnt ein Konzert mit „Extratour“, es gibt für Kinder ein Märchenrätsel mit Verlosung.

Im Mühlhäuser Ortsteil Seebach hat eine eigene Arbeitsgruppe den Markt am 3. und 4. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Heimatscheune vorbereitet. Dort gibt es Stände, Märchen, Aufführungen von Kindergarten und Grundschule, Musik und Leckereien. Neu ist ein Glücksengel, der Überraschungen bereit hält.

Der Weihnachtsmarkt der Vereine in Felchta beginnt am 3. Dezember, um 14 Uhr. Es warten Glühwein, Speisen und weihnachtliche Angebote.

Ebenfalls am 3. Dezember, um 14 Uhr startet der Weihnachtsmarkt in Grabe an der Furthmühle, mit Ständen, Kinderanimation und Musik.

Auf Gut Sambach bei Mühlhausen dauert der Weihnachtsmarkt vom 2. bis 4. Dezember. Geöffnet ist Freitag, von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Es gibt Hofführungen und auch musikalische Livebeiträge.

Am 3. Dezember, um 15.30 Uhr wird zum Weihnachtsmarkt auf den Anger in Höngeda geladen. Dort gibt es um 18.30 Uhr auch Musik mit „Tonklang“.

In Thamsbrück lädt am 3. Dezember die Grundschule zum Weihnachtsmarkt rund um die Kirche. Beginn ist um 15 Uhr. Jede halbe Stunde wird ein Glühwein oder Punsch verlost. Besucher sollen ihre eigenen Tassen mitbringen, der Umwelt zuliebe.

In Großengottern startet der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember, um 14 Uhr im Hornhardtschen Rittergut. Dort gibt es neben Ständen um 15 Uhr auch ein Programm der Grundschule.

Der Schönstedter Weihnachtsmarkt findet am 3. Dezember, von 14 bis 21 Uhr auf dem Anger statt.

In Schlotheim beginnt der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember, um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Neben Leckereien warten Stände sowie ein Bühnenprogramm von Kita Grundschule, Musikschule Glaser, „AWO-Sternchen“ und Posaunenchor.

In Tottleben startet der Weihnachtsmarkt am 4. Dezember, um 14 Uhr rund um die Tottleber Scheune. Hier gibt es Stände, Ponyreiten und weitere Angebote für Kinder und Musik.