Doppelt so viele Hochzeiten in Bad Tennstedt

Mehr Eheschließungen trotz Corona – diesen Trend gab es 2020 in mindestens zwei Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises. Doch während Paare in Nottertal-Heilinger Höhen und in Bad Tennstedt öfter als im Vorjahr den Bund der Ehe eingingen, verzeichneten die Standesämter in Mühlhausen, Bad Langensalza und im Südeichsfeld einen moderaten Rückgang.