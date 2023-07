Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis feiert 900. Kirchen-Geburtstag

Seebach. Zum großen Jubiläum in Seebach gibt es ein Orgelkonzert, einen Vortrag und einen Gottesdienst.

Das 900-jährige Bestehen der Kirche feiert Mühlhausens Ortsteil Seebach. Auftakt ist am Freitag, 21. Juli, um 21 Uhr mit einem Konzert von Nico Wieditz an der Rühlmann-Orgel. Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der Landkost GmbH und in der Mühlhäuser Tourist-Info.

Am Samstag folgt um 14 Uhr in der Kirche ein Vortrag von Helge Wittmann zur Geschichte von St. Johannis, auch mit Blicken in die Ortshistorie. Ab 15.30 Uhr wird in der Museumsscheune gefeiert bei Kaffee und Kuchen. Den Abschluss dort gestalten die Jagdhornbläser. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein musikalisch umrahmter Festgottesdienst. Die Predigt hält die Regionalbischöfin von Gera-Weimar, Friederike Spengler.