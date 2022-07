Dorfbürgermeister in Unstrut-Hainich begrüßt und verabschiedet

Unstrut-Hainich. In den Ortschaften der Landgemeinde brachte die Wahl im Juni einige Wechsel an der Spitze.

Die neu und wieder gewählten Ortschaftsbürgermeister in der Landgemeinde Unstrut-Hainich wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vereidigt. Gleichzeitig verabschiedete der Bürgermeister mit Dank zwei scheidende Orts-Oberhäupter. im Bild von links: Manfred Müller (Linke), der nach 39 Jahren als Schultes in Mülverstedt in den Ruhestand ging, Landgemeinde-Bürgermeister Uwe Zehaczek (FW), Dietmar Ohnesorge (parteilos) der in Flarchheim wiedergewählt wurde, Sebastian Kümmel (parteilos), der in Heroldishausen als Ortschef Nachfolger von Zehaczek ist und Tommy Born (parteilos), der in Altengottern Jan Tröstrum (CDU) als Ortschaftsbürgermeister ablöste.