Zwei Kamerateams des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) drehen am Wochenende in Körner für die Sendereihe „Unser Dorf hat Wochenende“. Von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, besuchen die Fernsehleute unter anderem den Bioladen einer jungen Familie und sind im Kloster Volkenroda unterwegs. Die halbstündige Sendung wird am Sonntag, 12. Juli, um 9 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.