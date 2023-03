Drei Mühlhäuserinnen führen die SPD-Frauen

Mühlhausen. Die Arbeitsgemeinschafts sozialdemokratischer Frauen hat sich im Landkreis Unstrut-Hainich neu aufgestellt. Frisch dabei ist ein ganz junges Gesicht aus Mühlhausen.

Drei Mühlhäuserinnen stehen an der Spitze der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) im Unstrut-Hainich-Kreis. Die wählte am Wochenende zur Vollversammlung den Vorstand. An der Spitze bleiben Maria Stecher als Vorsitzende und Sandra Göpel als ihre Stellvertreterin. Neu im Vorstand ist Schülerin Helene Röhrig als weitere Stellvertreterin.

In einer Gesprächsrunde ging es um Herausforderungen und Hürden, die Frauen in politischen Parlamenten zu meistern haben, und die Aufgabe, junge Frauen beim Interesse und bei einer Bewerbung um ein politisches Amt zu unterstützen. Gäste waren Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph, Landtagsabgeordnete Diana Lehmann und Stadträtin Clarissa Schmerbauch.