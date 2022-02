Drei Premieren zum Karneval im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Erstmals gab es eine komplette Livestream-Sitzung in Lengenfeld/Stein, eine Freiluft-Ordensverleihung in Illeben und einen Umzug in Ammern.

Ein Hauch von Karneval weht wieder durch den Unstrut-Hainich-Kreis – wenn auch ganz anders als vor Corona üblich. Überschattet wurde das Wochenende zudem vom Krieg in der Ukraine. Öffentliche Feiern gab es auch darum keine. Dafür gleich mehrere Premieren: erstmals einen Karnevalsumzug in Ammern, eine Freiluft-Ordensverleihung in Illeben und einen Online-Hybrid-Karneval in Lengenfeld/Stein.

Spontan zog in Illeben der ICV nach der Ordensverleihung an den Nachwuchs vor dem Bürgerhaus durch den Ort mit Elferrat, Kindern, Eltern und der grün-weißen Garde. Foto: Klaus Wuggazer

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Illeben wäre eine Festveranstaltung auch ohne Corona nicht möglich gewesen: Der Saal ist seit Herbst 2020 wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Kinder des Vereins wenden sich deshalb mit einem Brief an Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz. Darin betonen sie, wie wichtig der Karneval und der Saal für sie und ihren Zusammenhalt sei und wünschen ihn sich baldmöglichst zurück. Unterschreiben konnten sie am Samstag vor dem Bürgerhaus.

Spontaner Umzugdurchs Dorf in Illeben

Dorthin hatte der ICV seinen Nachwuchs zur Ordensverleihung eingeladen. Die Erwachsenen hatten ihre Abzeichen bereits beim traditionellen Eisbeinessen „to go“ am 11.11. bekommen. Das kleine Treffen machte den rund 50 kostümierten Anwesenden samt Elferrat und grün-weißer Garde sichtlich Freude. So entschloss man sich spontan zu einem kleinen Umzug durchs Dorf. Das freute etliche überraschte Anwohner.

Vom Großbartloffer GKV kamen zur Sitzung in Lengenfeld/Stein die "Stereotypinnen vom Chor-ona", die endlich wieder feiern wollen. Foto: Klaus Wuggazer

In Lengenfeld unterm Stein absolvierte der LCV am Samstag ein fast dreistündiges Programm ohne Publikum; dafür als weltweit empfangbaren Stream. Im Saal – Zugang nur für Getestete - brannte eine Kerze im Gedenken an den Krieg in der Ukraine, auch ein Gebet wurde zu Beginn gesprochen. Die Büttenredner standen live vor Kameras. Die Tanznummern, vor selber Kulisse am Mittwoch aufgezeichnet, wurden als Videos eingespielt. Die komplette Sendung war eine gelungene Premiere; für Videos hatte der LCV aber schon 2021 die Plattform der Kirchgemeinde Sankt Anna genutzt, unterstützt von der Rodeberger Firma ATT.

LCV und Gemeinde hatte an diesem Abend auch Vereinsgäste aus dem Pfarrbereich. So waren der SCV aus Struth, der GKV aus Großbartloff und der EFV aus Effelder mit von der Partie. Und gleich zwei Pfarrer stiegen in die Bütt: Dechant Dominik Trost und sein evangelischer Amtskollege Florian Zobel, der am 1. März nach Bayern wechselt und sich per Video zuschaltete. Zu den Rednern gehörten vom LCV Moderator Walter Schröder, der Vereinsvorsitzende Peter Kaufhold („Ein alter Narr“), Thomas Hildebrand („Neues vom kleinen Mustafa“) sowie vom GKV Daniel Döring („Klassenfahrt“) und vom EFV Jens Hoppe („Hildegard kommt“).

Auch die Aufzeichnung ist auf dem Youtubekanal von Sankt Anna zu sehen. Am Sonntag hatte das Video schon fast 3000 Aufrufe. Für Tänze sorgten die Garden, die „twelve feets“ und „Hauptstadtgirls“ sowie Tanzmariechen Chantal vom LCV, für Gesang auch das Dorftaltruo aus Struth und das Quartett „Chor-ona“ vom GKV.

Einen kleinen Umzug durch den Ort gab es als Premiere in Ammern. Der ACC, unter anderem mit seiner Prinzengarde (Bild), wurde begleitet vom Spielmannszug Sachsensiedlung, der Jugendfeuerwehr und einer Abordnung der Kirchgemeinde. Foto: Reiner Schmalzl

In Ammern lautete das Motto des ACC „Wir sind noch da!“. Nach zwei Jahren Corona-Pause warteten Ammerschen Bären mit dem ersten Faschingsumzug in der Vereinsgeschichte auf – mit frisch getesteten Teilnehmern. Trotz Einladung an alle Unstruttaler Vereine und gutem Wetter blieb der ACC fast unter sich. Angeführt von der ACC-Prinzengarde sowie dem Spielmannszug „Sachsensiedlung 1964“ schlossen sich aber die Jugendfeuerwehr und eine Abordnung der Kirchengemeinde mit Pfarrer Benjamin Themel an.

An der Spitze sicherte Unstruttals Bürgermeister Michael Hartung am Steuer des Feuerwehr-Führungsfahrzeuges den kleinen Umzug ab. Alles sei reibungslos gelaufen und auch manch Zuschauer am Straßenrand war letztlich überrascht, zog Vereinsvorsitzender Marcus Goldscheck ein zufriedenes Fazit.

Viele andere Vereine im Kreis hatten Fasching schon länger abgesagt. Manche planen Ersatzveranstaltungen im Sommer. Einige, etwa in Körner, mit närrischem Programm, andere wollen einfach so feiern, etwa in Bad Tennstedt und Großengottern. Einen kleinen Umzug zum heutigen Rosenmontag soll es in Großvargula geben. Start ist um 17 Uhr im Oberdorf. Mehr Bilder: